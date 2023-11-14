Западная пресса: Россия выкупает вертолетные двигатели у зарубежных клиентов

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Россия предпринимает шаги по возврату вертолетных двигателей. Это касается как наиболее массового семейства Ми-8/17, так и менее распространенных машин.

Россия выкупает вертолетные двигатели у зарубежных клиентов

- говорится в издании The Wall Street Journal.

Как утверждается, в апреле делегация из РФ посетила Каир, чтобы обсудить возврат около 150 вертолетных двигателей, в основном моделей Ми-8 и Ми-17. Сообщается, что Египет, крупный заказчик российских вооружений до конфликта на Украине, согласился на эту просьбу. Взамен Россия предложила списать часть долгов и сохранить поставки пшеницы, играющей важную роль в продовольственном обеспечении Египта.

Одобрила возврат двигателей для Ми-26 и Белоруссия. Однако, как отмечается в американском издании, Пакистан и Бразилия отказались передавать силовые установки для ударных машин Ми-35М.

Как говорится в западной прессе, попытки Москвы вернуть вертолетные двигатели вызваны серьезными потерями среди винтокрылых машин в ходе проведения СВО.

Со своей стороны отметим, что об острой нехватке двигателей в апреле 2023 года говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, назвав данный дефицит «самым узким местом вертолетостроения». С его слов, при потребности в свыше 500 установок ВК-2500 удалось «раскачать» выпуск до 300 агрегатов.

Однако высокий спрос на двигатели не может быть однозначным свидетельством значительных потерь в вертолетах, как это пытаются преподнести в западной прессе. В первую очередь это говорит об износе силовых установок в результате активного применения армейской авиации.