Войти
Военное обозрение

Западная пресса: Россия выкупает вертолетные двигатели у зарубежных клиентов

118
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия предпринимает шаги по возврату вертолетных двигателей. Это касается как наиболее массового семейства Ми-8/17, так и менее распространенных машин.

Россия выкупает вертолетные двигатели у зарубежных клиентов

- говорится в издании The Wall Street Journal.

Как утверждается, в апреле делегация из РФ посетила Каир, чтобы обсудить возврат около 150 вертолетных двигателей, в основном моделей Ми-8 и Ми-17. Сообщается, что Египет, крупный заказчик российских вооружений до конфликта на Украине, согласился на эту просьбу. Взамен Россия предложила списать часть долгов и сохранить поставки пшеницы, играющей важную роль в продовольственном обеспечении Египта.

Одобрила возврат двигателей для Ми-26 и Белоруссия. Однако, как отмечается в американском издании, Пакистан и Бразилия отказались передавать силовые установки для ударных машин Ми-35М.

Как говорится в западной прессе, попытки Москвы вернуть вертолетные двигатели вызваны серьезными потерями среди винтокрылых машин в ходе проведения СВО.

Со своей стороны отметим, что об острой нехватке двигателей в апреле 2023 года говорил глава Минпромторга Денис Мантуров, назвав данный дефицит «самым узким местом вертолетостроения». С его слов, при потребности в свыше 500 установок ВК-2500 удалось «раскачать» выпуск до 300 агрегатов.

Однако высокий спрос на двигатели не может быть однозначным свидетельством значительных потерь в вертолетах, как это пытаются преподнести в западной прессе. В первую очередь это говорит об износе силовых установок в результате активного применения армейской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бразилия
Египет
Пакистан
Россия
США
Украина
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-26
Ми-35
Ми-8
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
09.01.2017
Год оружия
03.06.2015
Проекция силы
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
30.05.2012
HeliRussia-2012
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
24.05.2011
HeliRussia 2011
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных