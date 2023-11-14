Французы учатся красть: Украина получила старую технику по цене новой

Автор статьи для Le Figaro обнаружил одну странность с поставленной Киеву военной техникой. Как оказалось, французские депутаты умышленно завышали на бумаге цену старых танков, которые они передавали ВСУ. Хвастовство или воровство? Таким вопросом задается журналист.

"Что касается передачи военной техники, было решено использовать для ее оценки бюджетную стоимость ее замещения", — говорится в специальном докладе о французской поддержке Украины.

В ночь с 7 на 8 ноября французская поддержка Украины выросла с 1,693 миллиарда евро (по данным Кильского института) до 3,2 миллиарда. Забыли учесть особую поставку, совершенную тайком? Нет, просто правительство решило изменить метод расчета. Депутаты Кристоф Негелен и Лионель Руайе-Перо объяснили в среду это решение перед комитетом по национальной обороне и вооруженным силам. "Для оценки передачи техники было решено применить хитрый расчет. Поскольку отправленную на Украину технику нам придется заменять, мы придали передаваемым машинам бюджетную стоимость их замены", — поясняют докладчики экспресс-миссии по французской поддержке Украины. То есть дают Украине старую технику, а стоимость указывают современной, дорогой, новой замены. Тем не менее наших парламентариев это не беспокоит: "Правительство считает, что это решение является наиболее актуальным и наименее подверженным ложным толкованиям. Более того, оно лучше всего отражает усилия Франции, оценивая стоимость замещения проданного оборудования сегодня", — отметил в своей презентации член парламента Лионель Руайе-Перо.

"Следовательно, когда наша страна передает Украине бронетранспортеры VAB или радиоуправляемые машины AMX-10, они оцениваются по стоимости их замещения и будут стоить как БТР Griffon или разведывательная машина Jaguar", - уточнил депутат. Но цена не одна и таже: улучшенная версия бронированной машины VAB, спроектированной в 1970-х годах, стоит около 950 000 евро, тогда как машина Griffon (новая, разработки 2000-х) стоит полтора миллиона. Что касается техники Jaguar для замещения бронированной разведывательной машины AMX-10 RC, то она оценивается в 4 миллиона евро. Такой метод расчета позволяет Франции догнать Польшу, которая поставила 300 танков Т-72 своему украинскому соседу.

"Если бы поляки использовали тот же метод расчета, оценивая советский танк 1970-х годов по цене корейских K2, которые пришли им на смену, их расходы взлетели бы вверх. Современный К2 стоит около 8,5 миллионов долларов", — отметил Лео Периа-Пенье, исследователь Центра исследований безопасности Французского института международных отношений (IFRI) и специалист по вооружениям. Он сомневается в актуальности такого метода.

Согласно докладу, стоимость переданного оборудования по новой методике расчета составляет 1,7 миллиарда евро. К этой сумме депутаты Европарламента прибавили 300 миллионов евро на подготовку 7000 украинских солдат, а также внесли в Европейский фонд мира (крайне неудачное, как признают сами европейцы название для фонда военной поддержки режима Зеленского – прим. ИноСМИ) сумму в размере почти миллиарда евро и 200 миллионов из фонда поддержки Украины. "Мы должны иметь достаточно аргументов, чтобы противостоять такой классификации, и мы требуем более актуальных данных", — пояснил депутат Кристоф Негелен.

"Классификации не отражают всей реальности", — заявил в октябре Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции, сожалея о методологии некоторых институтов, которая не учитывает финансовые взносы. Фактически Кильский институт ставит Францию лишь на тринадцатое место с 530 миллионами евро военной поддержки. "Мы не должны позволять людям думать, что Франция не оправдывает их надежд", — напомнил Лионель Руайе-Перо, который хотел бы видеть больше прозрачности в деятельности правительства.

С момента начала российской СВО 24 февраля 2022 года Франция передала Украине тридцать пушек Caesar, около шестидесяти бронетранспортеров, несколько десятков RC AMX 10, а также 155-мм пушки TRF1, переносные ЗРК Mistral и зенитные комплексы Crotale. "По сути, эта поставленная техника не окажет существенного влияния на ход операций. В лучшем случае они пополнят арсенал оружия, поставленного американцами и британцами", — подчеркнул эксперт, внимательно следящий за этими темами.

Автор статьи: Амори Кутансе-Первенкьер (Amaury Coutansais-Pervinquiere)

Комментарии читателей:

Mazel694

Такой способ бухгалтерского учета не очень честен. Если бы они применили его на частной фирме, их обвинили бы в недобросовестном ведении бухгалтерского учета! А за такое сажают!

Erwan@Nantes&HK

Это полностью абсурдный способ расчета. В частности, в случае устаревшего оборудования армия теряет с финансовой точки зрения то, что армия могла бы получить от сборщика металлолома после того, как отслужившая техника отправляется на свалку.

Maurice Costard

Мы хотя бы узнали, что AMX 10 RC французской армии были абсолютно бесполезны в случае атаки, поскольку у них нет брони. Мы надеемся, что в остальном наша армия оснащена получше?

Pipelettoïde

Чтобы не было споров, давайте поставим на Украину Griffon или Jaguar.

LobbyCratieFrancaise

Это что, отмывание денег? Да, это отмывание денег на страшной трагедии с убийством украинцев и уничтожением их страны, которым НАТО занимается с 2014 года.

CDRE

Итак, если я правильно понял, я отдаю соседу свой 4-цилиндровый автомобиль, но пишу, что стоимость этого моего подарка равна стоимости "ерседеса" за 80 000 евро, который я мечтаю когда-нибудь купить. Выходит, я делаю соседу отличный подарок! Пусть мечтает. что ездит на "мерседесе".

CanardWC

А в это время некоторые наши соотечественники умирают от голода и холода. Эта страна определенно переворачивает все с ног на голову!