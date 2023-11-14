«Советские танки имеют фундаментальную слабость»: в чешской прессе критикуют автомат заряжания

Источник изображения: topwar.ru
Чешские власти пытаются представить процесс перехода на стандарты НАТО как «революцию» в военном деле. На этом фоне местные обозреватели изыскивают способы оправдать перевооружение армии на западные образцы техники, в частности ищут плюсы в замене Т-72 на Leopard 2. Тем более Прага не только получает версию 2А4 за свою помощь ВСУ, а ведет переговоры о приобретении модификации 2А8.
- говорится в издании CZDefence.
Советская школа
Как отмечается, танки советского и российского производства, такие как Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90, имеют экипаж только из трех человек, поскольку заряжание 125-мм пушки осуществляется автоматическим устройством, работающим по механизму «карусели». Оно расположено в средней части корпуса (или в пространстве под башней) и перемещает боеприпасы между двумя членами экипажа в башне, т.е. командиром и наводчиком. В «карусели» расположено около 20 снарядов, еще столько же выстрелов располагаются внутри машины – «везде, где есть свободное место».
- поясняет автор.
Источник изображения: topwar.ru
Истоки такой конструкции советских танков он видит в стремлении разработчиков создать меньший по размеру и более легкий танк. При этом автор полагает, что инженеры не ставили целью повысить скорострельность, так как практический темп огня «такой же, а зачастую и несколько меньший, чем у машин с ручным заряжанием».
- указывается в чешской прессе.
Так, первоначальный вариант Т-64 весил 38 тонн, после чего появилась, по мнению автора, его «упрощенная мобилизационная версия» Т-72 с массой чуть больше 40 тонн. Дальнейшая эволюция Т-64 привела к появлению Т-80, оснащенного газовой турбиной, а Т-90 родился из сочетания базовой конструкции Т-72 и некоторых усовершенствованных элементов Т-80.
- отмечает автор.
Источник изображения: topwar.ru
Западный подход
Западные конструкторы пошли другим путем, реагируя на появление Т-64. Разработав в качестве ответа немецкий Leopard 2, американский M1 Abrams или британский Challenger 2, они сохранили пост заряжающего и поставили во главе угла повышение защиты даже путем увеличения массы, так как пытались противостоять новым 125-мм пушкам, которыми были вооружены советские танки. В итоге Leopard 2A4 весит около 55 тонн, а его модернизированные варианты около 64 тонн. Abrams еще тяжелее: его последние версии уже приближаются к отметке в 70 тонн.
При этом в западных ОБТ боекомплект хранится в кормовой части габаритной башни и отделен от боевого отделения броневой перегородкой. В ней есть отверстие, через которое зарядное устройство вытаскивает снаряды в обитаемое отделение.
- делает критический вывод чешский автор.