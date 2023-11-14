«Советские танки имеют фундаментальную слабость»: в чешской прессе критикуют автомат заряжания

Источник изображения: topwar.ru

Чешские власти пытаются представить процесс перехода на стандарты НАТО как «революцию» в военном деле. На этом фоне местные обозреватели изыскивают способы оправдать перевооружение армии на западные образцы техники, в частности ищут плюсы в замене Т-72 на Leopard 2. Тем более Прага не только получает версию 2А4 за свою помощь ВСУ, а ведет переговоры о приобретении модификации 2А8.

Появление «Леоша» [местное прозвище] представляет собой резкий качественный сдвиг для чешской армии, поскольку оно открывает путь к окончательному отказу от советских изделий. Война на Украине наглядно доказала, что советские «Т» (независимо от типа) имеют фундаментальную слабость, из-за которой они не могут защитить свои экипажи в отличие от западных танков

- говорится в издании CZDefence.

Советская школа

Как отмечается, танки советского и российского производства, такие как Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90, имеют экипаж только из трех человек, поскольку заряжание 125-мм пушки осуществляется автоматическим устройством, работающим по механизму «карусели». Оно расположено в средней части корпуса (или в пространстве под башней) и перемещает боеприпасы между двумя членами экипажа в башне, т.е. командиром и наводчиком. В «карусели» расположено около 20 снарядов, еще столько же выстрелов располагаются внутри машины – «везде, где есть свободное место».

В результате наводчик и командир фактически сидят сверху на автомате заряжания и в то же время окружены дополнительными запасами боеприпасов. Поэтому при пробитии брони и последующем взрыве почти всегда следует цепной подрыв боекомплекта, который приводит к гибели экипажа и зачастую полностью отрывает башню танка от корпуса, вызывая катастрофическое разрушение всей машины

- поясняет автор.

Источник изображения: topwar.ru

Истоки такой конструкции советских танков он видит в стремлении разработчиков создать меньший по размеру и более легкий танк. При этом автор полагает, что инженеры не ставили целью повысить скорострельность, так как практический темп огня «такой же, а зачастую и несколько меньший, чем у машин с ручным заряжанием».

Теперь требовалось всего два члена экипажа в башне. Это привело к ее меньшим габаритам и соответственно меньшему количеству брони, что положительно сказалось на весе танка. Поэтому с тех пор советские и российские танки могут похвастаться меньшей массой, чем западные машины

- указывается в чешской прессе.

Так, первоначальный вариант Т-64 весил 38 тонн, после чего появилась, по мнению автора, его «упрощенная мобилизационная версия» Т-72 с массой чуть больше 40 тонн. Дальнейшая эволюция Т-64 привела к появлению Т-80, оснащенного газовой турбиной, а Т-90 родился из сочетания базовой конструкции Т-72 и некоторых усовершенствованных элементов Т-80.

Улучшение танков, включая усиление броневой защиты, означало увеличение веса, но даже в этом случае нынешний Т-90М (самый современный российский танк, участвовавший в боевых действиях) весит всего 48 тонн. В этом заключается существенное отличие от западных ОБТ, которые намного тяжелее

- отмечает автор.

Источник изображения: topwar.ru

Западный подход

Западные конструкторы пошли другим путем, реагируя на появление Т-64. Разработав в качестве ответа немецкий Leopard 2, американский M1 Abrams или британский Challenger 2, они сохранили пост заряжающего и поставили во главе угла повышение защиты даже путем увеличения массы, так как пытались противостоять новым 125-мм пушкам, которыми были вооружены советские танки. В итоге Leopard 2A4 весит около 55 тонн, а его модернизированные варианты около 64 тонн. Abrams еще тяжелее: его последние версии уже приближаются к отметке в 70 тонн.

При этом в западных ОБТ боекомплект хранится в кормовой части габаритной башни и отделен от боевого отделения броневой перегородкой. В ней есть отверстие, через которое зарядное устройство вытаскивает снаряды в обитаемое отделение.

Данная конструкция такова, что при пробитии энергия взрыва направляется наружу, или в сторону и вверх. В итоге у экипажа имеются весьма приличные шансы выжить при подрыве заряженного боеприпаса, и, возможно, даже удастся отремонтировать подбитую машину. В отношении советских танков об этом не может идти и речи

- делает критический вывод чешский автор.