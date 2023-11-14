ОАЭ в структуре мирового экспорта/импорта вооружений в 2015-2022 гг.

ЦАМТО, 13 ноября. К 18-й Международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет в Дубае с 13 по 17 ноября, ЦАМТО публикует статистический материал по положению ОАЭ в структуре мирового экспорта/импорта вооружений.

Статистические данные по экспорту ВиВТ ОАЭ

География экспортных контрактов ОАЭ в период 2015-2022 гг.

В целом за период 2015-2022 гг. Объединенные Арабские Эмираты заключили наибольшее количество экспортных контрактов со странами тропической Африки (южнее пустыни Сахара) – 168,8 млн. долл., что составляет 37,7% от общего количества контрактных обязательств, заключенных ОАЭ со странами в 8 регионах мира (447,7 млн. долл.). Второе место за тот же период занимает Северная Африка – 139,8 млн. долл. (31,2%). Третье место в структуре портфеля заказов ОАЭ занимает Ближний Восток – 71 млн. долл. (15,85%). Четвертое место занимает Восточная Европа – 20 млн. долл.

Далее места распределились следующим образом: Азиатско-Тихоокеанский регион – 8,5 млн. долл., страны на постсоветском пространстве – 8 млн. долл., ЦАКБ – 5 млн. долл., Южная Америка (с учетом Мексики) – 1,6 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион стоимостной объем заказов ОАЭ составил 25 млн. долл.

Их 10 регионов мира (по методике ЦАМТО) ОАЭ не присутствуют в двух их них – это Северная Америка и Западная Европа.

География экспорта ВиВТ ОАЭ в период 2015-2022 гг.

Основным импортером вооружений ОАЭ по периоду 2015-2022 гг. в региональном аспекте стала Северная Африка, на которую пришлось 438 млн. долл. или 43% от всего объема военного экспорта ОАЭ.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Общий идентифицированный объем военного экспорта ОАЭ по периоду 2015-2022 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 1,019 млрд. долл., в том числе: в 2015 году – 143 млн. долл., в 2016 году – 137,5 млн. долл., в 2017 году – 172,6 млн. долл., в 2018 году – 186,7 млн. долл., в 2019 году – 75,5 млн. долл., в 2020 году – 78,7 млн. долл., в 2021 году – 176,4 млн. долл. и в 2022 году – 48,6 млн. долл.

Второе место в региональной структуре военного экспорта ОАЭ по периоду 2015-2022 гг. занимает Ближний Восток – 345 млн. долл. (33,85%).

Третье место в региональной структуре военного экспорта ОАЭ по периоду 2015-2022 гг. занимает тропическая Африка – 152,3 млн. долл. (14,95%).

Четвертое место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 25 млн. долл.

По остальным регионам мира ОАЭ имеют следующие показатели по периоду 2015-2022 гг.: Восточная Европа – 20 млн. долл., страны на постсоветском пространстве – 8 млн. долл., Южная Америка (с учетом Мексики) – 135,5 млн. долл., ЦАКБ – 5 млн. долл., Южная Америка (с учетом Мексики) – 0,6 млн. долл.

По категории "неизвестный" регион поставки составили 25 млн. долл.

Их 10 регионов мира (по методике ЦАМТО) ОАЭ не присутствуют в двух их них – это Северная Америка и Западная Европа.

География экспорта ВиВТ ОАЭ в период 2023-2026 гг.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по планируемому сроку передачи вооружений. Из долгосрочных программ включены поставки, которые планируется реализовать до 2026 года включительно.

В целом объем военного экспорта ОАЭ в 2023-2026 гг. (на основании уже подписанных контрактов и объявленных намерений) ЦАМТО оценивает следующим образом: 56,8 млн. долл. в 2023 году, 46 млн. долл. в 2024 году, 40 млн. долл. в 2025 году и 406,7 млн. долл. в 2026 году.

По состоянию на октябрь 2023 года ЦАМТО оценивает объем военного экспорта ОАЭ в 2023-2026 гг. в сумме 549,5 млн. долл. (для сравнения: в 2019-2022 гг. – 379,2 млн. долл., в 2015-2018 гг. – 639,8 млн. долл.).

Первое место в структуре военного экспорта ОАЭ по периоду 2023-2026 гг. займет тропическая Африка – 380,7 млн. долл. (69,3%), второе место – Северная Африка – 167,8 млн. долл. (30,5%), третье место – страны Южной Америки (с учетом Мексики) – около 1 млн. долл.

Статистические данные по импорту ВиВТ ОАЭ

ОАЭ в рейтинге стран импортеров региона Ближнего Востока по пакету заказов на импорт ВиВТ в 2015-2022 гг.

В региональном аспекте в лидеры по пакету заказов на импорт ПВН в рассматриваемый период вышел Ближний Восток. В 2015-2022 гг. страны Ближнего Востока аккумулировали портфель заказов на импорт ПВН на сумму 251,554 млрд. долл. (30,97% общемирового портфеля заказов на импорт ПВН).

ОАЭ в регионе стран Ближнего Востока занимают второе место в рейтинге по пакету заказов в рассматриваемый период, уступая только Саудовской Аравии.

ОАЭ в рейтинге стран импортеров региона Ближнего Востока по фактическому импорту ВиВТ в 2015-2022 гг.

Первое место по периоду 2015-2022 гг. по импорту ВиВТ занимает Ближний Восток – 224,938 млрд. долл., в том числе в 2015 году – 28,568 млрд. долл., в 2016 году – 29,898 млрд. долл., в 2017 году – 29,353 млрд. долл., в 2018 году – 25,078 млрд. долл., в 2019 году – 30,083 млрд. долл., в 2020 году – 22,389 млрд. долл., в 2021 году – 22,271 млрд. долл. и в 2022 году – 37,298,0 млрд. долл.

ОАЭ в регионе стран Ближнего Востока занимают четвертое место в рейтинге по фактическому импорту ВиВТ в рассматриваемый период, уступая Саудовской Аравии, Катару и Египту.

Структура импорта ОАЭ по конкретным странам-экспортерам

Поставки вооружений ОАЭ в 2015-2022 гг. осуществили 22 страны. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта ОАЭ по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 25,819 млрд. долл.

За тот же период ОАЭ сформировали пакет заказов на закупку вооружений на сумму 42,910 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН ОАЭ в период 2015-2022 гг. занимают США – 16,877 млрд. долл. (65,37% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 11,330 млрд. долл. (26,40% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН ОАЭ в период 2015-2022 гг. занимает Швеция – 1,520 млрд. долл. (5,89% рынка). Сформированный в 2015-2022 гг. портфель заказов составляет 2,538 млрд. долл. (5,91% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Франция – 1,325 млрд. долл. (5,13%). Сформированный портфель заказов – 19,336 млрд. долл. (45,06%). Франция имеет самый крупный пакет заказов в рассматриваемый период.

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений ОАЭ по периоду 2015-2022 гг. занимают Израиль (1,015 млрд. долл., портфель заказов составляет 303 млн. долл.) ), Южная Корея (804 млн. долл., портфель заказов – 4,164 млрд. долл.), Турция (651,6 млн. долл., портфель заказов – 661 млн. долл.), Россия (621,7 млн.. долл., портфель заказов – 764 млн. долл.), Италия (458,5 млн. долл., портфель заказов – 136 млн. долл.), Китай (415 млн. долл., портфель заказов – 215 млн. долл.) и Испания (400 млн. долл., портфель заказов – 1,070 млрд. долл.).

Поставки вооружений ОАЭ также реализовали (в порядке убывания объемов) Нидерланды, Австралия, ЮАР, Сербия, Сингапур, Канада, Австрия, Польша, Грузия, Германия, Чехия и Украина.

В 2023-2026 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта ОАЭ, по оценке ЦАМТО, составит 15,120 млрд. долл. против 12,905 млрд. долл. в 2019-2022 гг. и 12,914 млрд. долл. в 2015-2018 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 2023-2026 гг. первое место на рынке ОАЭ сохранят за собой США с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 6,534 млрд. долл. против 6,688 млрд. долл. в 2019-2022 гг. и 10,199 млрд. долл. в 2015-2018 гг.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2023-2026 гг. занимает Южная Корея (3,360 млрд. долл.).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2023-2026 гг. занимает Швеция (1,018 млрд. долл.).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2023-2026 гг. занимает Сингапур (952,8 млн. долл.).

Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2023-2026 гг. занимает Турция (907,4 млн. долл.).

В целом по состоянию на октябрь 2023 года заказы на поставку ПВН ОАЭ со сроком исполнения в 2023-2026 гг. имеют 10 стран.

Более подробная информация (с таблицами) размещена в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе "Выставке вооружений".