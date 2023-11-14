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ТАСС

Чемезов назвал обоснованным интерес делегатов США к Ка-52

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Ударный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как отметил гендиректор Ростеха, весь мир увидел высокую эффективность вертолета в боевых действиях

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Представители американской делегации на авиасалоне Dubai Airshow 2023 проявили интерес к российскому вертолету Ка-52, поскольку весь мир увидел его высокую эффективность в боевых действиях. О промышленном шпионаже речи идти не может, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов журналистам.

"Военные вряд ли будут использовать свое посещение для того, чтобы что-то у нас там утащить. Во-первых, это не так просто. Нужно разобрать сначала вертолет, системы, технику и так далее. Просто [проявили] интерес к вертолету как к участнику боевых действий. Он себя проявил очень хорошо, и об этом знают во всем мире", - сказал он, комментируя посещение и изучение на выставке вертолета американскими делегатами.

"Рособоронэкспорт" впервые представляет в Дубае боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения. Вертолет был признан международными экспертами лучшим в своем сегменте рынка.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 проходит с 13 по 17 ноября. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ка-52
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
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