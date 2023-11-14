Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate

Характеристики и описание самого перспективного истребителя Су-75
«Ростех» объявил, что готовится к производству первых образцов истребителя Су-75 Checkmate. Легкий тактический самолет-невидимка был представлен на авиасалонах МАКС и Dubai Airshow в 2021 году и получил положительные отзывы экспертов. Планируется, что выпускать истребитель пятого поколения будут как в пилотируемой, так и в беспилотной версии. Подробности — в материале «Известий».
Истребитель Су-75 Checkmate: описание, фото и перевод
Разработка легкого однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate выходит на этап создания первых образцов — подготовка к этому уже началась, сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Checkmate, что в переводе означает «шах и мат», станет вторым российским истребителем пятого поколения, он задумывался как альтернатива и дополнение к тяжелому Су-57, вышедшему в серию в 2020 году.
Термин «пятое поколение» используется для обозначения военных самолетов, обладающих, помимо прочего, характеристиками малозаметности, способностью лететь со сверхзвуковой скоростью. Техника также оснащена искусственным интеллектом, который помогает пилотам управлять самолетом.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Chekmate
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
«Почему Checkmate по-английски назвали? Потому что он в основном ориентирован на экспорт», — пояснил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Речь идет в первую очередь о поставках в страны Ближнего Востока, Азию и Латинскую Америку.
Планируется, что Су-75 будет выпускаться в трех модификациях: одноместной, двухместной и беспилотной. Первый вариант станет основным, второй — учебно-тренировочным, а беспилотники смогут работать в качестве ударной группы под управлением пилотируемого боевого самолета Су-57 — наряду с тандемом Су-57 и «Охотника» Су-70.
Финальная версия Checkmate отличается от образца 2021 года. Как пояснили в «Ростехе», после презентации новинки в компании скорректировали стоимость проекта и внесли несколько технических изменений, чтобы повысить конкурентоспособность отечественного самолета и снизить технические риски при его создании.
Истребитель Checkmate — характеристики
Дальность полета у Су-75 без подвесных топливных баков составляет 2,9 тыс. км, скорость — 1,8 Маха. Заявленная стоимость самолета — около $25–30 млн (при это американский конкурент F-35 стоит более $100 млн).
Истребитель способен нести до пяти ракет класса «воздух – воздух», максимальная боевая нагрузка Checkmate составляет 7,4 тыс. кг.
«Он способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения в дальних и ближних боях», — пояснял Сергей Чемезов на презентации в 2021 году. Су-75 сможет одновременно поражать до шести целей, а боевой радиус превышает 3 тыс. км. Улучшенная незаметность еще больше увеличивает его возможности по прорыву ПВО противника.
По данным портала «Русское оружие», Су-75 оснастят двигателем АЛ-41Ф1С либо «изделием 30» (двигателем второго этапа для Су-57) с тягой 15–18 т. Также Су-75 получит помехозащищенную РЛС с АФАР «Жук-МАЭ», способную обнаруживать малозаметные цели на дистанции 180–200 км.
Как и другие российские истребители, Checkmate оснастят мультиспектральной оптико-электронной прицельной системой из линейки ОЛС-50М для поиска и сопровождения целей без использования радара.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Chekmate
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Checkmate сможет действовать как в тандеме с Су-57, так и автономно. Для обмена данными в тандеме будет использован двухсторонний асинхронный канал связи, а в автономном режиме у Checkmate будут задействованы собственная навигационная система и боевые алгоритмы.
Предполагается, что Су-75 сможет побороться за внимание других государств с еще одним известным одномоторником — F-35.
По оценке вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый опытный образец самолета с учетом доработок могут создать до конца 2025 года. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году, а в серию запустить в 2027 году.
Су-75 Checkmate: отзывы и реакция
Если первый российский истребитель пятого поколения Су-57 в НАТО назвали кодовым словом Felon («преступник»), то прозвище Су-75 из-за большого воздухозаборника — Screamer («крикун»).
При этом после презентации Checkmate в 2021 году зарубежные издания по достоинству оценили задумку.
«Проект весьма многообещающий, если обеспечит неприхотливый в эксплуатации истребитель с приличными характеристиками пятого поколения. В случае успеха он даже сможет стать наследником МиГ-21, который в больших количествах используется за пределами западного мира», — пишет автор хорватского военно-аналитического журнала Binkov’s Battlegrounds.
В статье Forbes известный эксперт Дэвид Экс назвал истребитель Су-75 птицей высокого полета, отметив, что он пригодится и на суше, и на флоте.
В августе 2019 года в США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России. В него вошли истребитель пятого поколения Су-57, а также истребители четвертого поколения Су-35, Су-27, МиГ-29 и бомбардировщик Ту-160 (по классификации НАТО — «Блэкджек»).
«Известия»