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ТАСС

Economist: в США считают, что потери Украины составляют около 190 тыс. военнослужащих

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Раненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По данным журнала, из них 70 тыс. человек оценили как безвозвратные потери, еще 120 тыс. военнослужащих - как получивших ранения

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американские чиновники оценивают безвозвратные потери Украины в ходе боевых действий с Россией по меньшей мере в 70 тыс. человек. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщил британский журнал The Economist.

По этим оценкам, еще 120 тыс. украинских военнослужащих получили ранения.

Издание отметило, что на фоне мобилизации мужского населения в промышленном производстве на Украине начали чаще задействовать женщин. В частности, их стали активнее нанимать на работу в сфере строительства и добычи угля.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВС Украины полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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