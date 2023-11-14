Economist: в США считают, что потери Украины составляют около 190 тыс. военнослужащих

По данным журнала, из них 70 тыс. человек оценили как безвозвратные потери, еще 120 тыс. военнослужащих - как получивших ранения

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американские чиновники оценивают безвозвратные потери Украины в ходе боевых действий с Россией по меньшей мере в 70 тыс. человек. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщил британский журнал The Economist.

По этим оценкам, еще 120 тыс. украинских военнослужащих получили ранения.

Издание отметило, что на фоне мобилизации мужского населения в промышленном производстве на Украине начали чаще задействовать женщин. В частности, их стали активнее нанимать на работу в сфере строительства и добычи угля.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВС Украины полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.