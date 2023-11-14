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ЦАМТО

Франция доставила в Молдову первый пакет военной помощи

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РЛС GM200
Трехкоординатная мобильная РЛС обнаружения воздушных целей ThalesRaytheonSystems Ground Master 200 (GM200).
Источник изображения: Thales (via Jane's)

ЦАМТО, 13 ноября. Минобороны Молдовы 10 ноября объявило о прибытии в Кишинев первой партии военной помощи от Министерства вооруженных сил Франции. Пакет был доставлен на борту самолета ВКС Франции.

В состав помощи вошли: индивидуальная экипировка, легкое стрелковое вооружение и боеприпасы, материально-техническое обеспечение.

Как заявлено, это первая партия помощи со стороны Французской Республики, предоставленная с целью укрепления обороноспособности Молдовы и модернизации вооруженных сил страны. Передаваемое сухопутным войскам вооружение обеспечит совместимость ВС Молдовы с вооруженными силами стран Евросоюза и НАТО.

Помощь была предоставлена после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанного в ходе состоявшегося 1 июня в Республике Молдова Саммита Европейского политического сообщества, а также сентябрьского визита в Кишинев министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Молдова и Франция сотрудничают в сфере обороны на основе подписанного в Париже 15 июля 1998 года Соглашения между военными ведомствами двух государств.

Ожидается, что вскоре министерства обороны двух стран заключат новое Соглашение о военном сотрудничестве: 8 ноября правительство Молдовы одобрил начало переговоров по проекту данного документа.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках визита в Кишинев 25 сентября министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписал со своим молдавским коллегой Анатолием Носатым письмо о намерениях, направленное на укрепление двустороннего оборонного сотрудничества между Францией и Молдовой и модернизацию военного потенциала Молдовы.

В кулуарах встречи Молдова объявила о приобретении РЛС GM200 разработки французской компании Thales. Власти страны не раскрывают подробности покупки, но по информации молдавских СМИ, С.Лекорню пообещал, что РЛС из состава ВС Франции будет доставлена в Молдову до конца 2023 года.

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