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ТАСС

Кэмерон назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими международными вызовами

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Операция израильской армии по поиску тоннелей ХАМАС
Операция израильской армии по поиску тоннелей ХАМАС.
Источник изображения: © flickr.com / Israel Defense Forces

Новый министр иностранных дел Великобритании заявил, что эти конфликты происходят в условиях коренных глобальных изменений

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал конфликты на Украине и на Ближнем Востоке основными международными проблемами, которые происходят в условиях коренных глобальных изменений. Об этом говорится в первом публичном заявлении главы Форин оффиса, который ранее в понедельник сменил на этом посту Джеймса Клеверли.

"Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнерские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений", - написал бывший премьер-министр Соединенного Королевства (2010-2016) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Хотя я был вне передовой линии политики в течение последних семи лет, я надеюсь, что мой опыт - в качестве лидера консерваторов в течение 11 лет и премьер-министра в течение шести лет - поможет мне оказать поддержку премьер-министру [Риши Сунаку] в решении этих жизненно важных проблем", - добавил 57-летний политик. 

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Страны
Великобритания
Украина
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