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Военное обозрение

Главой МВД Великобритании назначили бывшего министра иностранных дел королевства

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство внутренних дел Великобритании возглавил Джеймс Клеверли, ранее занимавший пост министра иностранных дел страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Соответствующее решение принял премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак. Ранее он снял с должности главы МВД королевства Суэллу Браверман. Бывшая руководитель ведомства назвала демонстрации в поддержку палестинского народа «маршами ненависти».

Джеймсу Клеверли 54 года, он родился в семье британца и иммигрантки из Сьерра-Леоне. Около года молодой Клеверли прослужил по контракту в армии, но был уволен из-за травмы, после чего изучал управление отелями в университете Западного Лондона и работал в различных коммерческих компаниях.

В 2015 г. Клеверли был избран в парламент от консервативной партии. После этого начался стремительный взлет карьеры политика. Он занимал посты министра образования, председателя консервативной партии, а в 2022 году стал министром иностранных дел Великобритании. Теперь он будет отвечать за деятельность британского МВД.

Политическая позиция Клеверли в отношении России и украинского конфликта типична для современной британской элиты – оголтелая русофобия, разжигание ненависти к нашей стране.

Преемником Клеверли на посту главы дипломатического ведомства стал бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Напомним, что Кэмерон возглавлял британское правительство в 2010-2016 гг., он тоже принадлежит к консервативной партии и входит в ее руководящий состав.

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