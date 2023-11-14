Войти
ТАСС

На выставке Dubai Airshow покажут проект коммерческого модуля РОС

111
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Роскосмосе рассказали, что НПК "Системы прецизионного приборостроения" также покажет макет новой лазерной станции комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. РКК "Энергия" презентует проект коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

"Помимо уже представленных публике образцов предприятия на этот раз покажут ряд новых разработок. Так, РКК "Энергия" презентует посетителям выставки проект коммерческого модуля Российской орбитальной станции. НПО им. Лавочкина впервые продемонстрирует зарубежным участникам и гостям шоу макет космического аппарата "Луна-26", НПО "Энергомаш" - макеты жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, РД-191, РД-181 и РД-180", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также рассказали, что АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" покажет на Dubai Airshow макет новой лазерной станции комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС. "В программе делового блока работы оператора на полях салона запланирован ряд двусторонних встреч, а также переговоры с партнерами и потенциальными заказчиками", - подчеркнули в Роскосмосе.

Выставка проходит в Дубае с 13 по 17 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
21.07.2017
Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
31.05.2016
Не догоняем
13.04.2016
Ключ на старт
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
24.04.2007
Су-35 против "Суперхорнета"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных