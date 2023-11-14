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Известия.ru

Чемезов отметил рост интереса за рубежом к участвующей в СВО российской технике

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чемезов: за рубежом повысился интерес к технике РФ, показавшей себя в СВО

За рубежом повысился интерес к российской технике, зарекомендовавшей себя в ходе специальной военной операции, рассказал журналистам 13 ноября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.


«Да, конечно. Интерес большой», — сказал он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в осажденном городе под Угледаром. По его словам, «Солнцепек» «подкатывается» к противнику и работает с 3–4 км.

В итоге на месте бункеров с бетонными стенами, в которых прятались ВСУ, зола и пепел. 40 тыс. кв. м, шесть футбольных полей, разом накрыты снарядами, которые сжигают всё вокруг.


В середине октября «Ростех» досрочно отправил в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считаные минуты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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