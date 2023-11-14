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Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate

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Су-75 Checkmate.
Су-75 Checkmate.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Главная особенность легкого российского истребителя пятого поколения Checkmate, который готовятся производить в России, — это малозаметность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«У нас есть тяжелый истребитель пятого поколения — Су-57. Теперь будет легкий для завоевания господства в воздухе. Это продолжение линейки легендарных МиГ. Насколько известно, этот истребитель будет однодвигательный. Он будет малозаметным с хорошими характеристиками по маневренности и по скорости», — сообщил специалист.

У истребителя Checkmate нет аналогов в мире

Василий Дандыкин

военный эксперт

Ранее стало известно, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Отмечается, что проект был представлен в 2021 году, однако в него были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета.

Легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат») — это российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Отличительная особенность истребителя — возможность его адаптации под потребности заказчика.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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