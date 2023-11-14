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Интерфакс-АВН

ФСВТС РФ готова начать проработку вопроса экспорта истребителя пятого поколения Су-57 при поступлении заявок

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Самолеты Су-57 на стоянке
Самолеты Су-57 на стоянке.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дубай (ОАЭ). 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила о готовности начать проработку вопроса экспорта истребителя пятого поколения Су-57 в случае получения заявок от иностранных заказчиков.

"Су-57 - это новейший истребитель пятого поколения. Сегодня первостепенная задача - это выполнение государственного оборонного заказа и удовлетворение потребностей российского заказчика - Минобороны РФ. В случае обращения наших иностранных партнеров мы готовы начать проработку этой темы", - сказали в ФСВТС РФ в связи с Dubai Air Show.

Там отметили, что ряд заказчиков уже проявляет "повышенный интерес" к самолету Су-57.

"Что касается самолета Checkmate, то мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - добавили в ведомстве.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Ожидается, что его первый полет состоится в 2025 году, а с 2027 года начнется серийное производство.

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