ФСВТС: иностранные заказчики активно присматриваются к истребителю Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Кубинке.

ЦАМТО, 13 ноября. Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57.

Об этом в интервью "РИА Новости" 13 ноября заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов", – сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023.

Как напоминает агентство, Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС РФ должны получить 76 истребителей Су-57.