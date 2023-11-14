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РИА Новости

Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Глава ФСВТС Шугаев: иностранные заказчики проявляют интерес к истребителю Су-57

ДУБАИ, 13 ноя - РИА Новости. Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 Су-57. До сегодняшнего дня нет официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон.

"В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС РФ должны получить 76 Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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