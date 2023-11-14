Боррель заявил, что объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд

Эта цифра включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Объем военных поставок Украине со стороны Евросоюза достиг €27 млрд, заявил глава дипслужбы ЕС по прибытии на встречу Совета ЕС.

"Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории [ЕС], мы продолжаем тренировать украинские войска", - сказал Боррель.

Эта цифра включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС.