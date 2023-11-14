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ТАСС

Боррель заявил, что объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Эта цифра включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Объем военных поставок Украине со стороны Евросоюза достиг €27 млрд, заявил глава дипслужбы ЕС по прибытии на встречу Совета ЕС.

"Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории [ЕС], мы продолжаем тренировать украинские войска", - сказал Боррель.

Эта цифра включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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