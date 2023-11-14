Бондарев заявил, что производство Checkmate повысит боевой потенциал России

Бондарев: производство самолетов типа Checkmate повысит боевой потенциал РФ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Производство нового типа самолетов повысит боевой потенциал России на фоне роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram, говоря об истребителе пятого поколения Checkmate.

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.

"Производство нового типа боевых самолётов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. "Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году", - написал политик.

Установочная партия - первая предсерийная партия, по которой оценивается соответствие выпущенных образцов техническим характеристикам, подтверждается готовность производства к выпуску продукции в заданных объемах.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").