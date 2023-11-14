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Известия.ru

В ФСВТС заявили о стабильном спросе на российское оружие

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ФСВТС: спрос на российское оружие за рубежом не снижается, несмотря на санкции

Спрос на российскую продукцию военного назначения за рубежом не снижается, несмотря на санкции и попытки дискредитации РФ. Об этом 13 ноября сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2023.

«В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается. И мы уверены, что поставленные задачи на этот год по экспорту будут выполнены», — передает «РИА Новости» слова Шугаева.

По его словам, портфель оружейных заказов сохраняется на стабильной отметке $50–55 млрд, экспорт осуществляется в соответствии с графиком отгрузок и договоренностями с иностранными партнерами.

Директор ФСВТС также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заинтересованы всей номенклатурой российского оружия и ведут с РФ консультации о новых поставках и промышленной кооперации.

Шугаев указал, что ОАЭ является многолетним надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Сейчас акцент делается на «кооперационную составляющую», добавил он.

Еще в июне Шугаев рассказывал о росте интереса иностранных заказчиков к российским истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и реактивным системам залпового огня (РСЗО). Тогда он подчеркнул, что Москва сотрудничает с более чем 100 государствами в этой сфере.

Кроме того, 20 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что на фоне спецоперации по защите Донбасса западные страны проявляют всё больший интерес к российским системам противовоздушной обороны (ПВО) и другому вооружению. Он также отметил, что каждая сделка с зарубежными странами подвергается пристальному вниманию недружественных стран Запада, который ставит препятствия на пути.

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