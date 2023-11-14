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ТАСС

Шугаев заявил, что РФ невозможно выкинуть с международного рынка вооружений

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Как отметил глава ФСВТС, Россия является как минимум второй страной среди экспортеров вооружений и военной техники в мире

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это "бесполезные потуги" недругов, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, отвечая на вопросы журналистов на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Выкинуть Российскую Федерацию ни с каких рынков невозможно. Это все миф. А уж тем более с рынка вооружений", - сказал он, сделав акцент на том, что РФ является как минимум второй страной среди экспортеров вооружений и военной техники в мире. "Поэтому это просто бесполезные потуги наших недругов", - подчеркнул Шугаев.

Глава ФСВТС отметил, что рынок вооружений подразумевает конкуренцию. "Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Сегодня промышленность работает достаточно эффективно. Нам есть что предложить", - сказал он. "Многие виды техники доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Это действительно знак того качества, который присущ нашей авиационной технике, в том числе вертолетной и истребительной авиации", - добавил Шугаев.

Говоря об участии России в Dubai Airshow 2023, он отметил, что "надо в таких мероприятиях участвовать". "Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы в любом случае будем в тренде. Наша промышленность нацелена на сохранение своих позиций, как минимум. Но, естественно, с заделом на будущее", - подытожил он. 

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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