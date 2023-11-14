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ЦАМТО

Дмитрий Шугаев: ОАЭ интересуются почти всей номенклатурой российского оружия

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Истребитель-бомбардировщик Су-35
Истребитель-бомбардировщик Су-35.
Источник изображения: Александр Рюмин/ ТАСС

ЦАМТО, 13 ноября. ОАЭ проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия, стороны ведут консультации как о новых поставках, так и промышленной кооперации.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 13 ноября журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Объединенные Арабские Эмираты проявляют заинтересованность практически ко всей номенклатуре российской продукции военного назначения. На регулярной основе проводятся двусторонние консультации, о результатах которых на данном этапе говорить преждевременно", – сказал он в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023.

Д.Шугаев назвал Эмираты многолетним надежным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Нынешний этап военно-технического сотрудничества с ОАЭ, по его словам, характеризуется акцентом на "кооперационную составляющую". "С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

Как напоминает "РИА Новости", военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ развивается последние 30 лет. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах, Эмираты получили значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку ЗРПК "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области.

На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших семи-восьми лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций.

В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами, отмечает агентство.

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ОАЭ
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-3
Су-35
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Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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