"Главкосмос" проведет на Dubai Airshow 2023 переговоры с потенциальными заказчиками

Компания планирует рассказать гостям и посетителям выставки о своей деятельности и об экспортном потенциале российских космических предприятий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Руководство АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) в рамках аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2023 рассчитывает провести несколько встреч с партнерами и потенциальными клиентами. Об этом сообщила компания.

"В ходе мероприятий Dubai Airshow 2023 руководство компании рассчитывает провести ряд двусторонних встреч и переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками", - говорится в распространенном сообщении.

В "Главкосмосе" добавили, что компания расскажет гостям и посетителям выставки о своей деятельности и об экспортном потенциале российских космических предприятий.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию, в том числе более 180 летных аппаратов, покажут свыше 1 400 производителей. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.