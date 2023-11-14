Войти
ТАСС

"Главкосмос" проведет на Dubai Airshow 2023 переговоры с потенциальными заказчиками

108
0
0
Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Компания планирует рассказать гостям и посетителям выставки о своей деятельности и об экспортном потенциале российских космических предприятий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Руководство АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) в рамках аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2023 рассчитывает провести несколько встреч с партнерами и потенциальными клиентами. Об этом сообщила компания.

"В ходе мероприятий Dubai Airshow 2023 руководство компании рассчитывает провести ряд двусторонних встреч и переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками", - говорится в распространенном сообщении.

В "Главкосмосе" добавили, что компания расскажет гостям и посетителям выставки о своей деятельности и об экспортном потенциале российских космических предприятий.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию, в том числе более 180 летных аппаратов, покажут свыше 1 400 производителей. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
28.02.2022
"Роскосмос" закупит у Китая микроэлектронику, поставки который попали под санкции
26.03.2021
Рогозин заявил, что не менее шести пусков с космодрома Восточный запланировано в 2021 году
23.07.2018
Источник: выемка документов проводится в Центре прочности ЦНИИмаш
23.08.2016
Производство "Зенитов" для Sea Launch и Land Launch будет восстановлено после возобновления финансирования
17.07.2013
Комиссия Райкунова – Стаффорда завершила свою работу
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
10.05.2012
Рогозин рвется в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных