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ТАСС

Сеул по просьбе США продолжит оказывать помощь Украине

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином

СЕУЛ, 13 ноября./ТАСС/. Правительство Республики Корея продолжит оказывать помощь Украине по просьбе США. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле.

"Правительство Республики Корея оказывало помощь Украине, в том числе гуманитарную. США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку", - сказал южнокорейский министр обороны, отвечая на вопрос, попросила ли американская сторона Сеул поставить вооружение или боеприпасы на Украину.

Южная Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие.

13 ноября состоялось ежегодное двустороннее совещание по вопросам безопасности. США и Южная Корея впервые с 2013 года подписали обновленную стратегию сдерживания КНДР в связи с развитием ее ядерной и ракетной программ.

Ллойд Остин прибыл в Южную Корею 11 ноября. На следующий день прошли трехсторонние переговоры с участием японского министра обороны, который выступил по видеосвязи. Глава Пентагона также встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. 8-9 ноября Сеул посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

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