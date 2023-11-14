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Интерфакс-АВН

ФСВТС: Россия и ОАЭ обсуждают перспективные направления сотрудничества

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БЛА "Орион-Э" на Dubai Airshow 2021, Дубай, ОАЭ
БЛА "Орион-Э" на Dubai Airshow 2021, Дубай, ОАЭ.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Дубай (ОАЭ). 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили о больших перспективах взаимодействия РФ и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Что касается нашего сотрудничества конкретно с ОАЭ, то хотелось бы отметить, что ОАЭ - надежный партнер России в сфере ВТС на протяжении многих лет, и взаимоотношения наших стран имеют большие перспективы", - сообщили в ФСВТС в связи выставкой Dubai Air Show.

"В настоящее время военно-техническое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами имеет разносторонний характер. С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - заявили в ФСВТС.

На вопрос, обсуждаются ли новые контракты с ОАЭ на системы ПВО и на модернизацию ранее поставленных комплексов "Панцирь", в ФСВТС ответили: "Российская техника ПВО по праву считается лучшей в мире. Мы производим высококлассные системы ПВО всех типов - от ближнего радиуса действия до комплексов большой дальности. В этой связи со стороны заказчиков по всему миру несомненно возникает общий интерес к нашим системам ПВО, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий".

"ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Его высокие тактико-технические характеристики всегда привлекали внимание инозаказчиков", - заявили в ФСВТС.

В 2019 году на выставке в Дубае директор ФСВТС Дмитрий Шугаев назвал одним из наиболее успешных примеров взаимодействия с ОАЭ совместную разработку и производство комплексов "Панцирь-С1". Шугаев сообщал, что обсуждался вопрос о возможном создании на территории ОАЭ центра технического обслуживания ранее поставленной техники российского производства.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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