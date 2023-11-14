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ТАСС

Индия проведет II этап тестов перед запуском в космос пилотируемой миссии

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Второй этап испытаний планируется посвятить, в частности тому, чтобы капсула не переворачивалась во время снижения

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) в начале 2024 года проведет второй этап тестов перед запуском в космос своей первой пилотируемой миссии "Гаганьян". Об этом сообщило руководство проекта испытаний.

Первое испытание было проведено 21 октября - запущенная капсула спасения экипажа успешно приводнилась в Бенгальском заливе. Второй этап испытаний планируется посвятить, в частности тому, чтобы капсула не переворачивалась во время снижения.

"Мы планируем провести следующую испытательную миссию где-то в первом квартале следующего года", - приводит слова руководителя тестов газета The Indian Express. "В системе эвакуации экипажа мы будем использовать двигатели аварийного спасения как на малой, так и на большой высоте", - указал он.

По словам руководителя проекта, второй этап тестов будет гораздо более точной симуляцией финального участка полета. "Мы будем моделировать сиденья экипажа, систему управления и прочее", - указал он.

В августе 2018 года премьер Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавируса, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена.

Как ожидается, "Гаганьян" будет осуществлена в 2025 году. Планируется, что ракета-носитель выведет на орбиту Земли высотой около 400 км модуль с тремя членами экипажа. Они проведут в космосе три дня, после чего модуль приводнится в Индийском океане. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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