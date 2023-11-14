Naval Group передала головной корвет класса "Говинд" ВМС ОАЭ

ЦАМТО, 13 ноября. Французская компания Naval Group 9 ноября объявила о передаче на предприятии в Лорьяне командованию ВМС ОАЭ первого корвета класса "Говинд", "Бани Яс" (Bani Yas).

Корвет покинул Лорьян и, как ожидается, прибудет в Объединенные Арабские Эмираты в начале декабря.

Как сообщал ЦАМТО, Naval Group сообщила о завершении 17-месячных переговоров по вопросу поставки двух корветов класса "Говинд" для ВМС ОАЭ в июне 2019 года. По неофициальной информации, стоимость контракта составляет около 750 млн. евро.

Заключенный контракт включал опцион на поставку еще двух кораблей. Naval Group также проведет подготовку экипажей ВМС ОАЭ, необходимую для боевого применения и эксплуатации корветов. Обучение первоначально проходит во Франции, а затем продолжится отработкой различных сценариев в районах применения кораблей в Персидском заливе.

Спуск на воду головного корвета, "Бани Яс" (Bani Yas), состоялся в декабре 2021 года. Второй заказанный ВМС ОАЭ корабль серии, "Эль Эмарат" (Al Emarat), был спущен на воду 13 мая 2022 года. В ближайшее время должны начаться его ходовые испытания.

К настоящему времени Naval Group продала различным заказчикам 12 корветов класса "Говинд".

Корвет класса "Говинд" представляет собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для выполнения всего спектра операций по обороне страны, включая противовоздушную оборону, противокорабельную и противолодочную борьбу, а также обеспечение безопасности на море.

Длина корвета составляет 102 м, ширина – 16 м, водоизмещение – 2800 тонн. Корабль оснащен системой боевого управления SETIS. Ранее предполагалось вооружить корвет ЗРК ESSM и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" группы MBDA. На борту могут размещаться вертолеты, БЛА, шлюпки с жестким корпусом RHIB.