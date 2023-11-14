После войны в Газе мир не будет прежним

Война на Ближнем Востоке будет иметь огромные геополитические последствия, пишет FP. Она дает Москве и Пекину еще один аргумент в пользу многополярного мироустройства вместо системы под руководством США, показавших свою неспособность защитить даже самых близких друзей.

Стивен Уолт

Новая война на Ближнем Востоке будет иметь огромные геополитические последствия.

Будет ли очередная война в Газе иметь далеко идущие последствия? Я думаю, что, как правило, неблагоприятные геополитические события уравновешиваются противодействующими силами различного рода, а развитие ситуации в одном маленьком регионе мира не вызывает обширный волновой эффект, воздействующий на другие области нашей планеты. Да, войны и кризисы случаются, но обычно хладнокровие и сдержанность берут верх, и ограничивают их последствия.

Но так бывает не всегда, и война в Газе может стать одним из таких исключений. Нет, я не думаю, что мы на пороге Третьей мировой войны. На самом деле, я сильно удивлюсь, если начавшиеся боевые действия приведут к возникновению крупного регионального конфликта. Полностью исключить такую возможность я не могу, но пока ни одно из государств и группировок, оказавшихся на обочине этих событий ("Хезболла", Иран, Россия, Турция и так далее), не стремится к прямому вмешательству. Да и американское руководство старается локализовать этот конфликт. Поскольку масштабный региональный конфликт станет еще более дорогостоящим и опасным, все мы должны надеяться, что эти усилия увенчаются успехом. Но даже если война ограничится территорией Газы и быстро закончится, она будет иметь значительные последствия для всего мира.

Чтобы понять, какими будут эти последствия, важно вспомнить общее состояние геополитики до 7 октября, когда ХАМАС совершил свое внезапное нападение. До атаки ХАМАС Соединенные Штаты и их союзники по НАТО вели опосредованную борьбу против России на Украине. Они стремились помочь Киеву изгнать Россию с территорий, которые та заняла после февраля 2022 года, и ослабить ее до такой степени, чтобы Москва в будущем уже не могла предпринять подобные действия. Но конфликт развивался не так, как им хотелось. Летнее украинское контрнаступление зашло в тупик, соотношение военных сил постепенно меняется в пользу Москвы, и надежд на то, что Киев сумеет вернуть утраченные территории силой либо посредством переговоров, становится все меньше.

Кроме того, Соединенные Штаты фактически ведут экономическую войну против Китая, цель которой – не дать Пекину захватить командные высоты в производстве полупроводников, в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и в других сферах высоких технологий. Вашингтон видит в Китае главного противника на долгий срок (на пентагоновском языке это называется "шаговая угроза"), и администрация Байдена намерена уделять этой проблеме все больше внимания. Чиновники из администрации говорят, что американские экономические санкции исключительно точечные ("маленький двор, высокий забор"), и настаивают, что готовы к другим формам сотрудничества с Китаем. Но маленький двор постепенно расширяется, и усиливаются сомнения в том, что высокий забор помешает Китаю продвигаться вперед как минимум в некоторых важных технологических областях.

На Ближнем Востоке администрация Байдена пыталась сделать сложный дипломатический выстрел дуплетом. Она хотела убедить Саудовскую Аравию не сближаться с Китаем и для этого предлагала Эр-Рияду некие официальные гарантии безопасности, а может, и доступ к секретным ядерным технологиям в обмен на нормализацию отношений королевства с Израилем. Но было непонятно, удастся ли заключить такую сделку. А критики, между тем, предупреждали, что игнорирование палестинской проблемы и безразличие ко все более жестоким действиям израильского государства на палестинских территориях может со временем привести к взрыву.

Взрыв произошел 7 октября. Более 1 400 израильтян было зверски убито, а на сегодня от израильских обстрелов и бомбежек погибло более 10 тысяч жителей Газы, в том числе, четыре тысячи детей. Вот что эта продолжающаяся трагедия означает для геополитики и для внешней политики США.

Во-первых, эта война сорвала процесс нормализации отношений между саудовцами и израильтянами, который возглавили США (и остановила развитие этих отношений, в чем явно заключалась одна из целей ХАМАС). Конечно, вечно это продолжаться не может, потому что изначальные стимулы для заключения сделки после окончания боевых действий в Газе сохранятся. Тем не менее, препятствия на этом пути определенно усилились, и чем больше будет счет потерь, тем серьезнее будут преграды.

Во-вторых, война помешает США уделять меньше времени и внимания Ближнему Востоку, переключив его на Восточную Азию. В получившей скандальную известность статье советника по национальной безопасности Джейка Салливана на страницах Foreign Affairs, которую обогнали события (ее опубликовали буквально накануне нападения ХАМАС), утверждается, что "дисциплинированный" подход администрации к Ближнему Востоку "высвободит ресурсы для решения других глобальных приоритетных задач" и "уменьшит риск возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке". События прошедшего месяца показали, что все вышло не так, как говорил Салливан.

Это вопрос о возможностях. В сутках всего 24 часа, а в неделе семь дней, и президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и прочие высокопоставленные американские руководители просто не в состоянии через день летать в Израиль и прочие ближневосточные страны, уделяя при этом достаточно времени и внимания другим проблемам. Назначение специалиста по Азии Курта Кэмпбелла (Kurt Campbell) на должность заместителя госсекретаря поможет частично снять проблему, но этот ближневосточный кризис все равно приведет к тому, что в ближайшей и среднесрочной перспективе у Америки будет меньше дипломатических и военных возможностей для работы в Азии. В недрах Госдепартамента назревают внутренние потрясения. Тамошние чиновники среднего звена недовольны односторонней реакцией администрации на этот конфликт, и это не облегчит решение существующих проблем.

Короче говоря, конфликт на Ближнем Востоке не сулит ничего хорошего Тайваню, Японии, Филиппинам и всем прочим странам, сталкивающимся с усилением китайского давления. Экономические беды Пекина не помешали ему действовать напористо и агрессивно против Тайваня и в Южно-Китайском море. Здесь уместно вспомнить последний инцидент, когда китайский самолет-перехватчик пролетел буквально в трех метрах от выполнявшего задачи по патрулированию американского бомбардировщика В-52. Сейчас в восточной части Средиземного моря находятся два авианосца, и к ним приковано все внимание Вашингтона. Поэтому он не сможет эффективно реагировать в том случае, если ситуация в Азии серьезно ухудшится.

И помните, я исхожу из того, что война в Газе не распространится на территорию Ливана или Ирана, так как в этом случае Соединенные Штаты и другие страны окажутся в новой, смертельно опасной ситуации, которая отнимет у них еще больше времени, внимания и ресурсов.

В-третьих, конфликт в Газе – это катастрофа для Украины. Война на Ближнем Востоке стала главной темой для прессы, и в этих условиях сложнее добиваться поддержки нового пакета американской помощи. Республиканцы в палате представителей уже заартачились, а опрос института Гэллапа, проведенный с 4 по 16 октября, показал: 41% американцев сегодня считают, что Америка предоставляет Украине слишком много помощи. В июне так считали только 29%.

Но проблема еще серьезнее. Конфликт на Украине превратился в мучительную борьбу на истощение, а это значит, что на поле боя главную роль играет артиллерия. Соединенные Штаты с союзниками не в состоянии производить достаточно боеприпасов, чтобы удовлетворять украинские потребности. Из-за этого Вашингтон вынуждены опустошать свои склады в Южной Корее и Израиле, потому что иначе Киеву будет нечем воевать. А теперь, когда и Израиль вступил в войну, он получит часть артиллерийских снарядов и другого оружия, которые должны были пойти на Украину. И что будет делать Байден, если Украина начнет отступать или, не дай Бог, ее армия станет разваливаться? В итоге происходящее в Газе – не самая радостная новость для Киева.

А еще это плохая новость для Евросоюза. Российская военная операция на Украине сплотила европейцев, несмотря на их незначительные трения. Недавнее поражение самовластной и деструктивной партии "Право и справедливость" на выборах в Польше – это тоже вдохновляющий признак. Однако война в Газе возродила европейские разногласия. Некоторые страны безоговорочно поддерживают Израиль, а некоторые в большей мере сочувствуют палестинцам (но не ХАМАС). Серьезные разногласия также возникли между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Примерно 800 аппаратчиков ЕС подписали письмо с критикой в адрес фон дер Ляйен за ее пристрастное отношение к Израилю. Чем дольше продлится война, тем сильнее будут эти разногласия. Они также подчеркивают дипломатическую слабость Европы и даже ее бесполезность. Они подрывают усилия по объединению демократий в сильную и эффективную коалицию.

Это плохая новость для Запада, но очень хорошая для России и Китая. С их точки зрения, все, что отвлекает внимание Америки от Украины и Восточной Азии, очень ценно, особенно когда сами они могут просто сидеть в сторонке и наблюдать, как накапливается ущерб. Как я уже отмечал ранее, эта война дает Москве и Пекину еще один простой аргумент в пользу многополярного мироустройства, который они давно уже предпочитают системе под руководством США. Все, что им нужно сделать, — это показать другим, что Соединенные Штаты последние 30 лет были основной великой державой, управлявшей Ближним Востоком, и результатом такого управления стала катастрофическая война в Ираке, постепенное превращение Ирана в ядерную державу, возникновение "Исламского государства"*, гуманитарная катастрофа в Йемене, анархия в Ливии и провал мирного процесс в Осло. Они могут добавить, что жестокое нападение ХАМАС 7 октября продемонстрировало неспособность Вашингтона защитить даже самых близких друзей от ужасных событий. Кто-то может оспорить такие обвинения, но во многих местах они найдут сочувствующую аудиторию. Неудивительно, что российские и китайские СМИ уже воспользовались этим конфликтом и начали набирать очки, развенчивая эту самозваную "незаменимую нацию".

Если посмотреть немного дальше, станет понятно, что эта война и ответ Америки на нее еще долго будут тяжким бременем висеть на шеях американских дипломатов. Уже появилась существенная разница во взглядах США и Запада на украинский кризис и в отношении к нему многих представителей Глобального Юга. Тамошние лидеры не очень-то поддерживают российские военные действия, но их возмущают двойные стандарты и избирательное внимание западной элиты. Сокрушительный ответ Израиля на нападение ХАМАС усиливает эту разницу во взглядах. Отчасти это объясняется тем, что остальной мир гораздо больше сочувствует страданиям палестинцев, чем Соединенные Штаты и Европа.

Такое сочувствие будет только усиливаться по мере продолжения этой войны и гибели все новых палестинцев. Это будет особенно заметно на фоне явной склонности американского правительства и некоторых видных европейских политиков поддерживать Израиль. Один высокопоставленный дипломат из G-7 заявил в прошлом месяце Financial Times: "Мы явно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с Глобальным Югом [по Украине], пошла насмарку. Забудьте про правила, забудьте про мировой порядок. Они даже слушать нас больше не станут". Может, здесь есть небольшое преувеличение, но в целом он прав.

Далее, люди, живущие за пределами комфортного трансатлантического сообщества, обеспокоены тем, что они считают избирательным вниманием Запада. На Ближнем Востоке начинается новая война, и все западные СМИ бросаются ее освещать. Они всецело поглощены этой работой. Ведущие газеты переполнены бесчисленными статьями и комментариями, кабельные телеканалы тратят часы эфирного времени на эти события. Политики из кожи вон лезут, излагая свои взгляды на то, что нужно сделать. Но в это самое время ООН сообщает, что в данный момент в Демократической Республике Конго примерно семь миллионов перемещенных лиц. В основном это результат непрекращающегося насилия в данной стране. Такое сообщение не вызвало практически никакой реакции, хотя семь миллионов – это во много раз больше, чем число жертв в Израиле и Газе.

Но и эти последствия не стоит преувеличивать. Государства Глобального Юга все равно будут отстаивать свои интересы и заниматься бизнесом с Соединенными Штатами и другими странами, несмотря на свой гнев и недовольство западным лицемерием. Но от этого вести с ними дела будет не легче, и мы должны понимать, что эти страны вряд ли захотят обращать внимание на наш лепет о нормах, правилах и правах человека. Не удивляйтесь, если все больше государств начнут считать Китай полезным противовесом Вашингтону.

И наконец, эти прискорбные события не укрепят репутацию Америки как компетентного государства в вопросах внешней политики. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не сумел защитить Израиль, и это станет вечным пятном на его репутации. Но американский внешнеполитический истэблишмент тоже не сумел предугадать кровопролитие, и его реакция на сегодняшний день не идет на пользу. Если этот провал будет сопровождаться печальным исходом на Украине, остальные государства усомнятся не в надежности Америки, а в ее способности здраво рассуждать. А это качество важнее всего, ведь другие страны будут прислушиваться к советам Вашингтона и следовать за ним лишь в том случае, если убедятся, что американские руководители ясно понимают происходящее, знают, как надо реагировать, и уделяют хоть какое-то внимание декларируемым ценностям. А если этого нет, какой смысл вообще прислушиваться к американским советам?

*террористическая организация, запрещена в России