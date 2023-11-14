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Интерфакс-АВН

Россия помогла создать первую в Африке службу санавиации - Ростех

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"Ансат" службы санитарной авиации
"Ансат" службы санитарной авиации.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Контракты на поставку в Зимбабве российских многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ми-17 способствовали созданию первой на Африканском континенте службы санитарной авиации, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Очень интересный и значимый проект мы реализовали с Республикой Зимбабве. Мы не просто заключили контракты на поставку "Ансатов" и Ми-17, а помогли создать в стране собственную службу санитарной авиации - первую на континенте", - сообщил Артяков в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его словам, "комплексный подход и всесторонняя поддержка заказчика стали важной особенностью проекта".

"Мы обучили технических специалистов и летный персонал. Опытом своей работы делились и представители Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха - она обладает широчайшими компетенциями и опытом. Созданная в 2019 году, НССА уже спасла жизни 30 тыс. пациентов с различными травмами и заболеваниями", - пояснил первый замгендиректора "Ростеха".

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Зимбабве
Россия
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