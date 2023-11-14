Концерн «Алмаз-Антей» покажет на авиасалоне Dubai Airshow 2023 ЗРК «Бук-М3» «Викинг»

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Россия примет участие в международном авиасалоне Dubai Airshow 2023, который начнет работу в понедельник, 13 ноября, на территории аэродрома Аль-Мактум в Дубае. "Рособоронэкспорт" представит 250 образцов современных вооружений и военной техники в отдельном павильоне, в том числе большое количество средств противовоздушной обороны, интерес к которым возрос в связи с проводимой на Украине спецоперацией.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" привез в Объединенные Арабские эмираты как новые зенитные системы, так и уже давно стоящие на вооружении. По мнению некоторых аналитиков, особое внимание потенциальных иностранных покупателей могут привлечь зенитные системы "Витязь" и "Викинг".

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет С-350Е "Витязь", "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевую машины стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)"

- сообщает ТАСС.

Новейший ЗРК "Бук-М3" "Викинг" впервые был показан за рубежом в 2019 году и то в качестве макета. Комплекс является экспортной версией ЗРК "Бук-М3" и создан специально для продаж за рубеж. По сравнению с предыдущими версиями комплекса, дальность стрельбы "Викинга" увеличена в 1,5 раза – до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых машин выросло с 8 до 18 (шесть пусковых контейнеров на ЗРК и двенадцать на пуско-заряжающей машине).

ЗРК С-350 "Витязь" - комплекс средней дальности, способный поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. "Витязь" способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 км, высота - 30 км. Время развертывания системы в боевое положение - 5 минут.