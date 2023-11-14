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ТАСС

Мантуров сообщил о наличии интересантов на покупку российского истребителя Checkmate

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, в первоначальный проект перспективного самолета были внесены изменения на основании запросов клиентов

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Интересанты на покупку российских однодвигательных истребителей Checkmate есть, рассказал журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в первоначальный проект перспективного самолета были внесены изменения на основании запросов клиентов.

"Да, интересанты есть. <…> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете", - рассказал Мантуров.

В частности, речь идет об изменениях компоновки самолета, системы управления и авиационного вооружения. "Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь [в ОАЭ] изначально Checkmate", - пояснил Мантуров.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Комментируя возможное появление зарубежных партнеров в проекте, Мантуров ответил, что "такие идеи и предложения" есть на повестке, но в ближайшей перспективе речь идет о производстве самолета в России. "Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента", - подчеркнул вице-премьер.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". 

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ОАЭ
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Проекты
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