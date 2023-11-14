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ИноСМИ

Америке посоветовали поберечь силы. Они ей еще пригодятся

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Белый дом, Вашингтон, США
Белый дом, Вашингтон, США.
Источник изображения: © flickr.com / Reinhard Link

США бездумно растрачивают свои ресурсы, помогая союзникам в их вооруженных конфликтах, пишет TNI. Большинство стран могут тратить больше на свою оборону, но надеются на американский зонтик безопасности. А страдают от этого налогоплательщики США, отмечает автор.

Иван Эланд (Ivan Eland)

Соединенные Штаты взяли на себя слишком много формальных и неформальных союзнических обязательств, которые дорого обходятся американским налогоплательщикам.

Джо Байден, под давлением американского общественного мнения, разозлился на наши прокисшие военные катастрофы в Ираке и Афганистане и, наконец, вывел американские войска из последней страны после двух десятилетий их пребывания в тамошнем хаосе. И это при том, что другим предыдущим президентам не хватало смелости осуществить то, чем и должна была стать эта операция – беспорядочным уходом. Однако не следует упускать из виду тот факт, что сам по себе этот опытный и эффективный президент является убежденным внешнеполитическим интервенционистом, который считает, что Соединенные Штаты должны продолжать лидировать в мире через свою военную активность, а также с использованием неформальных и формальных союзов, в которых Америка обещает защищать другие страны.

В недавней речи Байден подтвердил свою позицию в поддержку расширения глобального зонтика безопасности США: "Американское лидерство – это то, что скрепляет мир. Американские альянсы – это то, что обеспечивает нам, Америке, безопасность. Американские ценности – это то, что делает нас партнером, с которым хотят работать другие страны. Ставить все это под угрозу в том случае, если мы уйдем… оно того не стоит". Вторя своему лидеру, другие официальные лица США заявляют, что альянсы являются бастионом "международного порядка, основанного на правилах".

А в последнее время, с учетом российской спецоперации на Украине, агрессивности Китая в Восточной Азии и Южно-Китайском море, а также развития Ираном и Северной Кореей своих ракетных и ядерных программ, все больше стран пытаются воспользоваться обещанными правительством США долларами налогоплательщиков для защиты себя в условиях существующих обязательств в альянсах Америки. После российского вступления на Украину Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция находится на пороге приема в альянс. Перед лицом напористого Китая Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины расширили союзническое сотрудничество с Соединенными Штатами. В соответствии с "Авраамовскими соглашениями" США согласились продавать высокотехнологичное оружие арабским тиранам. Наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, начал выступать с неслыханными угрозами переориентировать политику безопасности пустынного королевства на Китай, включая даже закупки китайского оружия, если Соединенные Штаты не подпишут соглашение безопасности по защите Саудовской Аравии в случае нападения на нее. Наконец, несмотря на то, что Вашингтон предоставил более 100 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, президент Владимир Зеленский требует членства в НАТО или того, чтобы Соединенные Штаты и Европа разработали альтернативные гарантии безопасности для Киева.

Понятно, что после двукратного барахтания США в трясинах Ирака и Афганистана (так же, как это произошло после нашего разгрома во Вьетнаме 50 лет назад) некоторые как левые, так и правые в Америке в настоящее время не хотят вкладывать еще десятки миллиардов долларов в помощь на ведение войн нашими неофициальными союзниками. Однако наши неформальные и формальные альянсы были созданы для того, чтобы Соединённые Штаты защищали другие страны, а не для того, чтобы другие страны защищали Америку. Особенно если принять во внимание огромное несоответствие между американским военным потенциалом и военными возможностями всех других союзников, в том числе, в способности проецировать силу в мире. Поэтому утверждение президента Байдена о том, что такое большое количество альянсов укрепляет безопасность Америки, весьма сомнительно. Скорее, на самом деле, эти обязательства лишь увеличивают вероятность того, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в ненужные, не имеющие стратегического значения и дорогостоящие войны.

Огромные потери военной техники и необходимость восполнения ее арсеналов, а также расход дорогих боеприпасов в одном-единственном конфликте на Украине должны заставить американцев задаться вопросом: не перенапрягутся ли Соединенные Штаты с зияющим государственным долгом в 33 триллиона долларов, формально и неформально обещая защищать растущее число стран в мире? Сегодня помощь нашим непризнанным союзникам в двух вооруженных конфликтах, идущих прямо сейчас, сильно обременяет бюджет США, точно так же, как затяжные войны в Ираке и Афганистане значительно увеличили существующую сейчас гору американского долга. А в будущем, если, например, два наших формальных союзника подвергнутся одновременному нападению на двух разных театрах военных действий, Соединенным Штатам придется реагировать на оба таких сценария, что, вероятно, приведет к таким большим затратам средств американских налогоплательщиков, рядом с которыми даже огромные расходы на Украине померкнут.

После Второй мировой войны на долю Соединенных Штатов приходилось 50% мирового ВВП. Сейчас наша доля в нем составляет всего около 15%. Тем не менее, на США приходится около 40% мировых военных расходов. И все для того, чтобы защитить себя и выполнить свои обязательства в области безопасности перед зарубежными партнерами. Это значительное перенапряжение сил для Америки, особенно если учесть, что большинство стран, которые США защищают или собираются защищать, богаты и могут позволить себе тратить гораздо больше на свою оборону, но не делают этого в надежде на американский зонтик безопасности. Эти же страны также могут теснее объединиться против более крупных угроз, таких как Китай или Россия.

С учетом всего этого, огромные расходы США на помощь двум неформальным союзникам во время ведущихся ими вооруженных конфликтов должны сейчас заставить американских налогоплательщиков переоценить наши союзнические обязательства и огромную зарубежную военную помощь.

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