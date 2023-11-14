Войти
Вестник Мордовии

Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте

102
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Когда говорят о том, что техника, служащая для доставки пехоты, представлена у нас только машинами легких классов, то забывают о создании Объекта 564 - БМО-Т (боевой машины огнеметчиков).

Эта омская разработка, выполненная на шасси Т-72, по сути, является тяжелым бронетранспортером и имеет лобовую защиту, как утверждается, равноценную той, что у основного боевого танка. Другие проекции также хорошо защищены. Внутри БМО-Т помещается девять человек плюс три десятка реактивных огнеметов "Шмель".

840-сильный двигатель разгоняет бронемашину до 60 километров в час по шоссе и до сорока по грунтовой дороге.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кроме того, на базе среднего Т-55 был изготовлен также хорошо бронированный, в том числе в области днища, превосходящий по этим характеристикам натовские БМП "Мардер" и "Брэдли" российский тяжелый 38-тонный бронетранспортер БТР-Т. Его экипаж состоял из двух военнослужащих (механик-водитель, командир, он же оператор вооружения), в десантном отделении помещалось пять бойцов.

Интересно, что БМО-Т и БТР-Т создавались, когда еще не было дистанционно управляемых боевых модулей. Сейчас в России есть различные варианты, с 12,7- мм и 14,5-мм пулеметами, 30-мм и 57-мм орудиями.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высказывались мнения, что, например, вместо танков Т-54/55 в качестве платформ вполне можно применить тягачи БТС-2 или БТС-4.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Bradley
БМО-Т
БТС-2
БТС-4
Т-55
Т-72
Похожие новости
26.12.2016
Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"
20.04.2016
T-15 vs Namer: в этом споре проиграет американский M2 Bradley
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
11.10.2011
Какой будет БМП в XXI веке?
14.09.2011
Что ожидает БМП в XXI веке?
01.08.2011
Требуется БМП XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных