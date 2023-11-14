Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Когда говорят о том, что техника, служащая для доставки пехоты, представлена у нас только машинами легких классов, то забывают о создании Объекта 564 - БМО-Т (боевой машины огнеметчиков).

Эта омская разработка, выполненная на шасси Т-72, по сути, является тяжелым бронетранспортером и имеет лобовую защиту, как утверждается, равноценную той, что у основного боевого танка. Другие проекции также хорошо защищены. Внутри БМО-Т помещается девять человек плюс три десятка реактивных огнеметов "Шмель".

840-сильный двигатель разгоняет бронемашину до 60 километров в час по шоссе и до сорока по грунтовой дороге.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кроме того, на базе среднего Т-55 был изготовлен также хорошо бронированный, в том числе в области днища, превосходящий по этим характеристикам натовские БМП "Мардер" и "Брэдли" российский тяжелый 38-тонный бронетранспортер БТР-Т. Его экипаж состоял из двух военнослужащих (механик-водитель, командир, он же оператор вооружения), в десантном отделении помещалось пять бойцов.

Интересно, что БМО-Т и БТР-Т создавались, когда еще не было дистанционно управляемых боевых модулей. Сейчас в России есть различные варианты, с 12,7- мм и 14,5-мм пулеметами, 30-мм и 57-мм орудиями.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Высказывались мнения, что, например, вместо танков Т-54/55 в качестве платформ вполне можно применить тягачи БТС-2 или БТС-4.