Ключ к процветанию Европы лежит в отказе от враждебной антироссийской риторики, пишет "Хуаньцю шибао". Конфронтация Запада с Москвой лишь отдалит конструктивный диалог. Но на днях произошло событие, которое вновь поставило безопасность Старого Света под угрозу.

Соединенные Штаты и НАТО 7 ноября объявили об официальной приостановке своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и таким образом система контроля над обычными вооружениями на европейском континенте снова пошатнулась. На фоне возобновления вооруженных конфликтов и кризисов геобезопасности структура европейской безопасности становится все более фрагментированной, что еще дальше уводит Европу от мира и процветания.

Хотя Россия завершила юридическую процедуру выхода из ДОВСЕ раньше, чем США и НАТО объявили о приостановке своего участия в нем, совершенно очевидно, что Договор находится на грани разрыва, и остается открытым вопрос о том, какая сторона должна нести ответственность за нарушение контроля и баланса обычных сил в Европе.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году накануне окончания "холодной войны", когда у Советского Союза были позитивные устремления объединиться с США, чтобы разрядить тучу военной конфронтации над Европой и совместно строить порядок безопасности, основанный на равенстве и взаимном уважении. Однако после кардинальных перемен в Советском Союзе Европа пережила распад Варшавского договора и развал СССР, а Соединенные Штаты и остальной Запад, столкнувшись с этой ситуацией, продолжали ставить собственные стратегические интересы выше законных интересов безопасности России.

Путем расширения НАТО на восток они без конца усиливали стратегическое сжатие и сдерживание Москвы, что позволило Западу наращивать свое превосходство над обычными вооруженными силами РФ. В 1999 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла Соглашение об изменении Договора об обычных вооруженных силах в Европе, призванное адаптировать существующий Договор к изменениям на карте Европы, произошедшим после кардинальных перемен в Советском Союзе и Восточной Азии. Однако Договор подписали только Россия и три бывшие советские республики — Белоруссия, Казахстан и Украина, — что свидетельствует об отсутствии у Запада реальной искренности в построении равноправной и надежной системы безопасности с Москвой.

Новый виток расширения НАТО на восток в начале XXI века, а также размещение противоракетных систем в Польше, радиолокационных установок в Чехии и новых военных баз США в Болгарии и Румынии еще больше подорвали эффективность и надежность ДОВСЕ. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попал в самую точку, отметив, что США и их союзники должны нести полную ответственность за прекращение выполнения Договора.

Действительно, это происходит не только на уровне обычных вооружений. США и НАТО продолжают нарушать правила Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), отвечая на позицию России, отстаивающей свои законные интересы безопасности, высокомерием и враждебностью, что приводит к неуклонному развитию американо-российской проблемы контроля над вооружениями во все более опасном направлении.

Однако распад европейской системы контроля над обычными вооруженными силами может нанести несколько больший ущерб европейской безопасности, чем дестабилизация системы контроля над ядерными вооружениями. В отличие от серьезного отношения к ядерным силам, руководство США и некоторых стран НАТО более легкомысленно относится к наращиванию военного потенциала обычных вооруженных сил и их сдерживанию, постоянно выступая за увеличение военных расходов, модернизацию вооружений и "создание более прочных союзов". Разрушение системы контроля над обычными вооруженными силами означает, что гонка вооружений Запада потеряет свои пределы, что будет способствовать раскручиванию спирали военного противостояния и "дилеммы безопасности" между Россией и Западом. В то же время, если западные страны будут поддерживать Украину и "добиваться поражения России", руководствуясь так называемой политкорректностью, и НАТО, и некоторые европейские страны окажутся в ловушке ложного убеждения, что военное развертывание пропорционально чувству безопасности. Это также заставит их искаженные концепции обороны все больше и больше отклоняться от нормального пути решения проблем.

Европа, несомненно, является одной из наиболее пострадавших сторон в процессе продолжающегося распада системы безопасности. В настоящее время Европейский союз под руководством некоторых трансатлантических политиков добился так называемого "единства" политики безопасности и обороны, укрепляя свою защиту за счет вооружения Украины и ослабления России. Однако Европа также хорошо понимает, что крах таких структур безопасности, как контроль над вооружениями обычных сил, означает, что она не сможет вырваться из спирали эскалации гонки вооружений и будет подавлена военным альянсом НАТО. Тогда Европе придется заплатить огромные издержки, принеся в жертву чувство безопасности своего населения и перспективы экономического развития.

После окончания Второй мировой войны Европа смогла возродиться из пепла и воплотить в жизнь идеи процветания и благосостояния благодаря построению единого рынка. А мирная послевоенная обстановка на протяжении более чем 70 лет позволила ей сосредоточить свои ресурсы, в частности, на экономическом строительстве и благосостоянии населения. Однако как только произойдет крах европейского порядка безопасности, это будет означать, что к основополагающей логике постоянного прогресса европейской интеграции — миру и развитию — будет трудно вернуться. Как сказал заместитель министра иностранных дел России Рябков, только после того, как Запад откажется от своей враждебной антироссийской политики, обе стороны смогут начать обсуждения нового варианта контроля над обычными вооружениями.

Следует отметить, что некоторые знающие люди в Европе понимают, что мирная и стабильная обстановка должна строиться на архитектуре безопасности, основанной на взаимном доверии. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон откровенно заявил, что при обсуждении новой структуры европейской безопасности следует рассмотреть вопрос о предоставлении гарантий России. Таким образом, обеспечить европейскую безопасность можно только в том случае, если она будет идти по пути взаимного уважения основных интересов и проблем безопасности. Враждебность и конфронтация Запада по отношению к России лишь отдалит перспективу адекватного решения проблемы.

Автор статьи: Дун Ифань (Dong Ifan)