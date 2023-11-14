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ТАСС

Франция хочет прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Такая мера призвана заставить Киев покупать новое оружие у французских предприятий на специально выделенные для этих целей средства, заявил министр ВС республики Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", - сказал он.

Глава военного ведомства напомнил о недавно опубликованном парламентском докладе, согласно которому размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд. Согласно этому же докладу, из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев может тратить средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.

Министр подчеркнул, что Франция "предпочитает оказывать существенную поддержку, но не рассказывать обо всем, что делает". Он выделил два основных направления помощи, на которых Париж сосредоточил внимание: обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны, в том числе возможностями для борьбы с беспилотниками, и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В контексте артиллерии он рассказал о наращивании темпов производства самоходных гаубиц "Цезарь" с двух перед началом конфликта до шести единиц в месяц. По его словам, Киеву переданы 49 таких самоходных гаубиц - 30 французских и 19 датских.

Комментируя перспективы развития конфликта и возможного перехода к переговорной стадии, Лекорню заявил, что этот момент еще не настал. По его словам, контрнаступление Украины "продвигается тяжело", и Киеву может потребоваться задействовать вдвое, а то и втрое большие силы, чем у ВС РФ, чтобы прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции. Он признал, что "грядущие недели станут критически важными" в контексте приближающейся зимы, которая изменит характер боевых действий.

"Продолжать оказывать помощь Украине - это лучшее, что мы можем сделать, это то, что может дать им шанс одержать победу", - добавил Лекорню. 

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