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РИА Новости

Шойгу высоко оценил успехи войск РХБЗ в решении задач в ходе СВО

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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Морозов

Шойгу: личный состав войск РХБЗ успешно решает задачи в ходе СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, отметив, что военные войск РХБЗ успешно решают задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Соответствующий приказ с поздравлением опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.

По его словам, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Шойгу выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.

Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в специальной военной операции (СВО).

День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

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