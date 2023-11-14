Моряк рассказал, как "Петр Великий" первым в ВМФ поймал сомалийских пиратов

"Петр Великий" в 2009 году первым в ВМФ России поймал сомалийских пиратов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" стал первым в современной истории российского флота, который поймал сомалийских пиратов - это случилось 13 февраля 2009 года. Тогда экипаж выполнял задачи дальнего похода и уже должен был возвращаться домой, но получил сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond, помог ему выйти из пиратоопасного района и вернулся в попытке найти напавших на сухогруз пиратов. Непосредственный участник тех событий, являвшийся в 2009 году действующим офицером ВМФ России, рассказал РИА Новости, что пиратов тогда поймали, допросили и в итоге передали кораблю береговой охраны Йемена. Лодки пиратов и их оружие в разряженном состояние доставили на Северный флот, а боеприпасы утопили.

Точкой отсчета российских антипиратских миссий в Аденском заливе считается 12 ноября 2008 года, когда российский сторожевой корабль "Неустрашимый" совместно с фрегатом ВМС Великобритании Сumberland отбили две атаки пиратов на датское судно Powerful. Перед этим, в октябре 2008 года, МИД РФ обратился к переходному правительству Сомали для получения статуса "сотрудничающего государства", что обеспечило российским морякам юридическую базу для борьбы с сомалийскими пиратами.

В эпизоде с первым захватом сомалийских пиратов российскими моряками стоит отметить, что ни предназначение корабля, ни задачи того похода изначально не предполагали антипиратской деятельности. Но именно в тот поход крейсер Северного флота предотвратил захват сухогруза Ocean Diamond ("Океанский бриллиант") и иранского рыболовецкого судна сомалийскими пиратами.

Спасение "Океанского бриллианта"

По словам офицера, "Петр Великий" выполнял задачи дальнего похода, который уже подходил к концу, часть маршрута пролегала по Индийскому океану. В начале 2009 года крейсер заходил в Кейптаун в ЮАР, после чего поднялся к йеменскому острову Сокотра в Аденском заливе у Африканского рога. Оттуда корабль сходил в Индию, после чего взял курс обратно на Сокотру, от которого через Суэцкий канал североморцы должны были возвращаться домой.

На тот момент в регионе было несколько российских кораблей - сам "Петр Великий", один из больших противолодочных кораблей и танкер Тихоокеанского флота (ТОФ). У Сокотры корабли должны были собраться в один отряд.

"В один из дней на переходе мы на крейсере получаем сигнал бедствия от сухогруза Ocean Diamond о том, что судно подвергается нападению пиратов. До точки встречи с ним нам было четыре-пять часов ходу. Подняли вертолет, одновременно были даны рекомендации сухогрузу следовать навстречу крейсеру полным ходом, а экипажу - укрыться во внутренних помещениях. Примерно через четыре-пять часов мы достигли точки встречи с сухогрузом, пираты потерпели неудачу при попытке захвата судна, но при этом обстреляли его из гранатомета", - вспоминает офицер.

Далее российская досмотровая группа с офицерами и переводчиком высадилась на сухогруз, произвела осмотр, опросила членов экипажа Ocean Diamond. После этого было принято решение сопроводить сухогруз по маршруту в Индию через пиратоопасный район. Само место, где сухогруз подвергся нападению, находилось примерно в 200 километрах к востоку от побережья Африки.

"В течение ночи мы их сопровождали и рано утром, где-то в 6 утра, вывели из района, далее сухогруз продолжил движение по своему маршруту. Старший на походе - адмирал Сиденко, тогда командовавший Тихоокенских флотом, - принял решение вернуться в точку, где сухогруз подвергся нападению, и попробовать отыскать этих пиратов. Корабль лег на обратный курс к Африке", - рассказал собеседник.

Охота на пиратов

"За два часа до подхода к точке мы подняли вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами. Через час полета обнаружили несколько маленьких лодок в одном районе. Сблизившись, увидели такую картину: тихоходное деревянное рыбацкое судно под иранским флагом, сближающиеся с ним на большой скорости две быстроходные лодки. Позади них, на удалении, находилась еще одна лодка покрупнее", - сообщил офицер.

Сначала вертолет облетел большую лодку.

"Там увидели двух человек, которые изобразили стойку с поднятыми руками, типа "сдаемся". Далее облетели две быстроходные лодки - на них было по четыре человека, на одной из них увидели абордажную лестницу и канистры, предположительно, с топливом", - уточняет собеседник.

Когда вертолет догнал эти лодки, они сбросили ход. При этом рыболовецкое судно, видимо, вообще не заметило погоню и продолжило следовать своим курсом. Вертолет начал кружить над районом и контролировал действия пиратских лодок.

"Они сгруппировались у третьего судна покрупнее, скажем так - "судна-матки", подвязали две свои лодки, перебрались на него, пытались что-то повыкидывать за борт. "Петр Великий" находился еще в часе ходу. Десять человек на борту большого корабля повтыкали по бортам судна какие-то палки, имитируя ловлю рыбы с удочками", - пояснил офицер.

Далее с крейсера поднялся второй вертолет для наблюдения, а первый вертолет вернулся на крейсер, потому что уже заканчивалось топливо. Наконец, когда подошел "Петр Великий", с него спустили лодки с досмотровыми группами морпехов.

Неопровержимые доказательства

"Их задача была уже высадиться на пиратские суда, добиться того, чтобы там никто не оказывал сопротивления. Пиратов подняли на борт крейсера, обездвижили, и начался досмотр непосредственно пиратских лодок группой в составе нескольких морпехов, представителя военно-следственного отдела Северного флота и представителя военной прокуратуры Северного флота", - рассказывает офицер.

Он уточнил, что это стандартная практика, когда специалисты юридического профиля являются прикомандированным личным составом к походному штабу, они следят за соблюдением законности и правопорядка в дальних походах.

По словам офицера, осмотр начали с "лодки-матки".

"Там обнаружили спальный и моторный отсеки. В спальном отсеке был десяток матрасов, под одним из которых лежал магазин от автомата Калашникова. На палубе находилось несколько 200-литровых бочек с горючим, импровизированный костер в обрезанной бочке, мешки с рисом, мукой, сахаром. В мешках мы нашли несколько спрятанных ножей, компактный современный спутниковый телефон, GPS-навигатор Garmin и несколько мешочков с какими то порошками, предположительно, наркотическими веществами", - уточняет собеседник.

Далее российские моряки осмотрели "пришвартованные" к "судну-матке" моторные лодки.

"На дне каждой из них валялись несколько гранатометных выстрелов. Сами лодки были с мощными двигателями Yamaha - то есть это явно были не рыбаки. В носовых частях мы нашли ящики-рундуки, в которых обнаружили снаряженные автоматы Калашникова нероссийского производства, одну немецкую винтовку G3, гранатомет, несколько "кошек". На одной из лодок была абордажная лестница, как мы и заметили еще с воздуха", - отметил собеседник.

Судьба пиратов

После досмотра быстроходные лодки подняли на борт "Петра Великого" (потом их доставили на Северный флот), оружие в разряженном состояние также доставили на Северный флот, а боеприпасы утопили, так как не было понятно их состояние, а "подвергать крейсер риску их возможной детонации не стали".

"С помощью переводчика, который владел арабскими и африканскими наречиями, был произведен опрос этих 10 пиратов на борту крейсера. Они показали, что все родом из одного из сел на сомалийском побережье. Еще несколько дней их содержали на борту "Петра Великого", после чего их передали на большой противолодочный корабль ТОФ, с которого уже их передали кораблю береговой охраны Йемена", - рассказал офицер.

По его словам, российские моряки сообщили йеменцам, что данные лица подозреваются в пиратстве, передали фотографии и собранную доказательную базу.

"Дальнейшая судьба пиратов нам неизвестна. Могу лишь сказать, что в Йемене за пиратство и сажали в тюрьму на большие сроки, чаще от 10 лет и больше, и были прецеденты с казнью пиратов", - подытожил собеседник агентства.