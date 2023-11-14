Обещанные Киеву танки быстро исчезнут на поле боя. Все дело в одном изъяне

Украина вскоре получит 195 танков Leopard 1A5, пишет Forbes. Но все они могут быстро исчезнуть, если использовать их неправильно. У них очень тонкая броня, и их нельзя просто гнать в лоб на минные поля. А именно это украинские танкисты чаще всего и делают.

Дэвид Экс

За девять месяцев с тех пор, как немецко-датско-голландский консорциум объявил, что поставит Украине первую партию из 100 танков Leopard 1A5 немецкого производства, эта группа стран, а также Дания, действуя самостоятельно, добавили 95 танков Leopard 1 к общему количеству боевых машин, имеющихся у ВСУ.

Последнее обещание, данное Германией на прошлой неделе, включает в себя еще 25 танков. Первые примерно 20 танков Leopard 1A5 уже прибыли на Украину, где ими, судя по всему, укомплектовывается рота новой 44-й механизированной бригады.

Сейчас Украина должна получить не менее 195 легких танков Leopard 1A5 производства 1980-х годов. Они, безусловно, будут самыми многочисленными среди украинских танков западного производства. В украинском арсенале они будут по численности уступать только отечественным украинским Т-64 и различным моделям Т-72, которые Украина либо унаследовала от Советского Союза в 1991 году, либо недавно приобрела у своих европейских союзников.

Все эти танки Leopard 1A5 представляют собой определенные военные возможности, хотя и весьма рискованные. За пять месяцев своего давно ожидавшегося контрнаступления Украина потеряла по меньшей мере 13 своих лучших танков Leopard 2 из 85 тяжелых танков, которые обещали союзники, реально поставившие 71 машину.

Эти потери нужно как-то компенсировать. Однако нет никаких признаков того, что кто-либо из союзников по НАТО захочет расстаться хотя бы с еще одним из своих Leopard 2. Как нет и оснований полагать, что Великобритания выделит свои машины к тем 14 танкам Challenger 2, которые она уже передала Украине и один из которых украинцы уже потеряли.

Да, Соединенные Штаты легко могли бы удвоить, утроить или удесятерить обещанный 31 танк М-1. Но республиканцы в Конгрессе США, становящиеся все более лояльными к действиям российского президента Владимира Путина, могут замедлить или даже заблокировать дополнительную военную помощь Украине.

До тех пор, пока Украина не сможет возобновить строительство собственных танков (что маловероятно, учитывая огромные инвестиции, которые для этого потребуются), немецкие танки Leopard 1, чешские Т-72 и различные танки советского образца из Польши будут теми единственными боевыми машинами, на массовое получение которых Украина может рассчитывать в будущем.

Это означает, что Киев должен понять, как лучше всего использовать эти танки: нивелируя их слабости и максимально используя их сильные стороны. В случае почти 200 единиц Leopard 1A5, которых достаточно для формирования трех батальонов, это означает размещение танков там, где они могут быстро двигаться, оставаться в укрытии и стрелять с дальних дистанций.

"Преимущество Leopard перед, например, Т-64 заключается в точности и дальности стрельбы, а также в скорости", — рассказал "АрмииИнформ" украинский танкист Алексей.

Это правда: 40-тонный четырехместный танк Leopard 1A5 — быстрый и меткий стрелок. Недаром один датский инструктор-танкист советовал своим украинским курсантам сражаться преимущественно на ходу. Leopard 1 "создан для быстрого движения и стрельбы", — сказал инструктор.

Немецкий производитель танков Krauss-Maffei Wegmann дал Leopard 1A5 то, что на тот момент было одним из лучших танковых орудий в мире: нарезную 105-миллиметровую пушку L7, производимую по лицензии британской фирмы Royal Ordnance. Сорок лет спустя L7 по-прежнему остается эффективным оружием, хотя и немного менее мощным, чем новейшие 120-миллиметровые орудия.

Однако, отличным стрелком делает Leopard 1A5 не сама пушка, а полностью интегрированная штатная система управления огнем танка, включающая в себя орудие и его стабилизаторы, оптику наводчика и компьютеризированную систему управления огнем танка.

Система управления огнем на бывших немецких и датских Leopard 1A5 реализована в комплексе EMES-18, которым также оснащен гораздо более тяжелый Leopard 2. Бывшие бельгийские Leopard 1A5, на долю которых приходится 30 обещанных Украине Leopard 1, имеют свои системы управления огнем SABCA.

По прошествии многих лет EMES-18 по-прежнему остается одной из лучших танковых систем управления огнем. Она сочетает в себе лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Чтобы навести оружие на цель, находясь в неподвижном состоянии, наводчик, глядя через оптику, с помощью джойстика наводит перекрестие прицела на объект атаки и включает лазер, чтобы помочь компьютеру рассчитать дальность, а затем производит выстрел.

Система управления огнем помогает наводчику, автоматически регулируя возвышение ствола орудия на основе данных о дальности, которые компьютер получает от лазера. При этом не нужно вручную рассчитывать правильный угол возвышения. А компьютер работает быстро: ему требуется всего лишь секунда после считывания отражения лазера, чтобы навести орудие.

Когда танк или его цель (или и то и другое) находятся в движении, система управления огнем работает с большим напряжением. Ведь наводчик должен в конечном счете правильно задать траекторию выстрела. Но в принципе EMES-18 автоматически управляет орудием, рассчитывая поправки на ветер, давление воздуха и, что самое важное, направление движение цели относительно танка.

Особенностью системы EMES-18 является то, что она может добиться целеустановки и без данных от лазера. Для этого она измеряет вращение башни Leopard 1 в течение секунды или двух, пока наводчик удерживает перекрестие на движущейся цели и нажимает кнопку.

Все, что нужно сделать наводчику, — это удерживать прицел на противнике достаточно долго, чтобы электроника EMES-18 смогла рассчитать траекторию стрельбы. После этого наводчик включает лазер на возвышение, а затем стреляет. Прицеливание и выстрел происходят очень быстро.

Простота использования EMES-18, а значит, и скорость стрельбы Leopard 1A5, впечатляет. Хотя к настоящему времени все новейшие танки оснащены системами управления огнем, которые автоматически регулируют возвышение орудия и упреждение, большинству из них для обеих этих настроек необходимы данные от лазера.

Во многих современных машинах системы управления огнем работают медленнее, чем EMES-18. Танк Т-64 обычно стреляет не быстрее восьми выстрелов в минуту, несмотря на наличие автомата заряжания. Leopard 1A5 с заряжающим и быстрым управлением огнем может производить 10 выстрелов в минуту.

Самая большая слабость Leopard 1A5 заключается в том, что по современным меркам он имеет слабое бронирование. Дополнительная броневая защита, а также более крупное главное орудие были основным требованием, побудившим разработку 70-тонного Leopard 2.

Leopard 1A5 — легкий. Он весит чуть больше половины Leopard 2. И эта легкость в основном достигается за счет слабости брони, максимальная толщина которой в лобовой части составляет всего 70 миллиметров. Это в десять раз меньше защиты, которой обладает Leopard 2.

Эту проблему бразильская армия, которая также имеет в своем распоряжении танки Leopard 1A5, решает с помощью тактики. "Работайте с тем, что у вас есть", — написал бразильский танкист Адриано Сантьяго Гарсия (Adriano Santiago Garcia) в выпуске Armor, официального танкового журнала армии США за 2020 год.

Когда речь идет о Leopard 1A5, это наставление означает, что танк должен иметь возможность стрелять по врагу из своей высокоточной пушки, а также прилагать все возможные усилия для защиты от ответного огня. "Захватывайте высоты, — подчеркивает Гарсия. — Максимально используйте средства маскировки".

"Командиры танков должны научиться маневрировать своими машинами", — пишет Гарсия. — Приближаясь к противнику, ищите такие позиции, на которых вы будете защищенными в точках стрельбы. И быстро исчезайте уверенным и синхронным маневром, чтобы занять территорию или просто нанести врагу урон".

Чего украинцам не следует делать, так это того, что они часто делают со своими танками Leopard 2. А именно: гнать их вперед небольшими группами, без надежной поддержки пехоты, прямо на российские позиции, часто попадая на минные поля или в зоны поражения российской артиллерией и ударными беспилотниками.

Двести единиц Leopard 1А5 — это достаточно много. Но даже они быстро исчезнут с поля боя, если украинцы не будут применять их правильно.