Войти
Известия.ru

Бинтокрылые машины: армия получит операционные на базе Ми-26

101
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Вертолеты помогут оказывать хирургическую помощь рядом с линией боевого соприкосновения

Вооруженные силы РФ пополнятся летающими операционными на базе самых больших в мире вертолетов — Ми-26. Вся необходимая медицинская аппаратура размещена в специальных контейнерах, которые устанавливаются в грузовом отсеке этих машин. Она позволяет проводить самые сложные операции — в комплект входят реанимационное и оборудование для функциональной диагностики, а также места для раненых. Эксперты отмечают, что летающая операционная с квалифицированными медиками может быстро оказаться практически в любой точке недалеко от линии боевого соприкосновения, что позволит спасти жизни наших бойцов.

Оперативное вмешательство

В настоящее время к испытаниям готовится несколько принципиально новых авиационных медицинских контейнеров. В качестве носителя будет выступать сверхтяжелый вертолет Ми-26, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве.


Они отметили, что в состав контейнеров входят мобильные операционные, оснащенные всем необходимым оборудованием. Также в них установлена реанимационная аппаратура, предусмотрены места для перевозки раненых. В случае необходимости вертолет может оперативно прибыть, а медики начать свою работу в районе боевых действий, в том числе непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник изображения: iz.ru

По словам источников, новые контейнеры разработаны по опыту проведения специальной военной операции.

Возможность быстро оказать квалифицированную медицинскую помощь поможет спасти жизни и здоровье многим бойцам, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Вертолет будет востребован, — уверен он. — Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро. Он может долететь в район рядом с линией боевого соприкосновения и сесть на небольшую площадку. Автомашина будет ехать в разы дольше, куда-то вообще не сможет попасть из-за отсутствия дорог и мостов или грязи, будет петлять. Вертолет летит прямо из точки в точку. В зоне проведения спецоперации такая винтокрылая машина с хирургами и всей необходимой аппаратурой на борту очень нужна. Хорошую идею воплощают в жизнь.


Это важный момент в деле сохранения жизней и здоровья военнослужащих, получивших ранения, в первую очередь серьезные, сказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Обычно транспортные вертолеты доставляют к передовой подразделения, а обратно перевозят раненых. — отметил он. — Первая медицинская помощь — это одно дело. Но когда непосредственно на месте или при перелете оказывается квалифицированная медицинская помощь — это уже совсем другое. Время по многим позициям очень важно. И не только при внутренних повреждениях, но и для того, чтобы человек не остался без руки или без ноги, это требует оперативности — потом может наступить заражение и будет невозможно сохранить конечность.

Эксперт отметил, что в вертолете условия не как в стационаре, но всё равно значительно лучше полевых.

Эвакуация раненого бойца ВС РФ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Оперативная квалифицированная помощь многое значит для сохранения жизни. Это гуманная инновация, которая говорит о том, что наше руководство думает о наших солдатах, их жизнях, здоровье и принимает все необходимые меры, — отметил Перенджиев.

Летающая «корова»

Ми-26 выбран для аэромобильной хирургической неслучайно — это самый крупный в мире серийный вертолет. За большие размеры в армии его — любя — называют «коровой». Он способен поднимать в воздух до 20 т. У машины просторное грузовое отделение, куда можно без значительных конструктивных переделок установить контейнер с хирургическим модулем.

Несмотря на прошедшие 40 с лишним лет с момента первого полета, это современная и динамичная машина. Вертолет может развивать максимальную скорость в 295 км/ч.

Ми-26 уже использовались в зоне проведения спецоперации. В частности, их применяли в ходе маневренных боев в 2022 году. Известно, что осенью на харьковское направление эти машины экстренно перебрасывали легкую бронетехнику и личный состав.

Тяжелый вертолет Ми-26

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В следующем году в войска начнет поступать новая модификация этого вертолета — Ми-26Т2В. От предыдущих моделей он отличается более совершенным навигационно-пилотажным и оборонительным комплексом, который защитит его от зенитных ракет противника.

«Известия» уже писали, что авиапарк армейской авиации ВС РФ ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. В 2023 году кроме Ми-26Т2В от промышленности были получены вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

Ми-8 поможет

Российская армия давно использует специальные эвакуационные вертолеты. Они сделаны на базе Ми-8 различных модификаций.

В составе оборудования машины более 20 приборов, с помощью которых можно проводить искусственную вентиляцию легких, стимуляцию сердечной деятельности и другие первичные реанимационные действия до доставки пострадавших в профильное лечебное учреждение.

Медицинский модуль на борту санитарного вертолета Ми-8АМТ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

На его борту могут оказывать неотложную помощь сразу двум пациентам и при необходимости провести операцию прямо во время полета.

Минобороны РФ сообщало, что военные не раз отрабатывали применение реанимационного модуля. В частности, врачи-анестезиологи применяли дыхательную реанимационную аппаратуру для оказания неотложной медицинской помощи при эвакуации больного воздушным транспортом.

Модули скорой помощи есть у элитного Joint Medical Augmentation Unit (JMAU, объединенный медицинский отряд) армии США. В арсенале JMAU — несколько типов контейнеров для различных авиационных платформ: вертолетов МН-47, транспортных самолетов МС-130 и C-17. Его персонал отвечает за оказание врачебной помощи в боевых условиях элитным отрядам Delta и DEVGRU.


Алексей Рамм

Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
C-17
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
09.09.2016
В России собрались создать беспилотный вертолет
20.05.2014
Неба хватит всем
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
30.05.2012
HeliRussia-2012
16.01.2012
Винтокрылая вертикаль
02.03.2011
Мы не можем позволить себе закупать плохое вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 00:40
  • 56703
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.11 22:59
  • 252
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 23:17
  • 2
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу
  • 12.11 08:05
  • 2
ВКС России получили третий в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 11.11 15:34
  • 0
Дмитрий Мезенцев: «Концепция безопасности Союзного государства – это важнейший документ»
  • 11.11 10:19
  • 0
На Западе рассматривают вариант заморозки конфликта на Украине
  • 11.11 07:51
  • 2
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
  • 10.11 22:45
  • 1
Путин и Токаев обсудили ВТС
  • 10.11 22:30
  • 3
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных