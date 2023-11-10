Президент Байден уверяет, что оружия хватит на всех

У ВПК США возникли новые проблемы в связи с палестинским кризисом

Американская военная промышленность готовится увеличить поставки оружия Израилю. Это происходит на фоне давления, которое она уже испытывает в связи с необходимостью вооружать Украину и пополнять истощенные запасы Пентагона. Это обстоятельство, по мнению аналитиков, добавит стресса американскому ВПК, работающему на пределе сил и возможностей.

В отличие от Украины, которая получила сотни танков и бронированных машин, Израилю в первую очередь нужны боеприпасы. На первых позициях в перечне стоят ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», высокоточные авиационные средства поражения и 120-мм танковые выстрелы. Но по мере развития конфликта ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) могут понадобиться такие же управляемые ракеты, каких сейчас не хватает Украине, а также ударные БПЛА и 155-мм выстрелы ствольной артиллерии.

Президент Джозеф Байден утверждает, что США смогут удовлетворить потребности Израиля и Украины и пополнить запасы Пентагона на случай других конфликтов – например, из-за Тайваня. «Я вас умоляю: мы, США, самое могущественное государство в истории – не в мире, а в истории мира, – заявил Байден в интервью CBS 15 октября 2023 года. – Мы можем позаботиться и о тех, и о других, и при этом в целом выполнять наши международные обязательства в области обороны».

Но боевые действия на Украине стали звоночком для военной промышленности США. До сих пор она не уделяла особого внимания производству вооружений, необходимых в традиционных войнах на суше, сделав акцент на технически сложных системах разведки, противодействия терроризму и сдерживания Китая на море.

Необходимость быстрого переключения на производство традиционного вооружения была ограничена постпандемическим расстройством производственных цепочек и дефицитом кадров. «Если исходить из интересов промышленности, то, начав поставки оружия в Израиль, мы должны запустить в работу остальную часть ВПК, и гораздо раньше, чем планировали», – считает Синтия Кук из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В отличие от Украины, Израиль располагает собственной оборонной промышленностью и высокотехнологичным вооружением. Израиль получает ежегодно почти 4 млрд долл. военной помощи от США, включая около 500 млн на ПВО и ПРО. Израиль также тратит значительные средства на закупки американского оружия: по данным управления военного сотрудничества (DSCA) Пентагона, они составили за последние 70 лет около 53,5 млрд долл., в том числе 6,5 млрд в год в 2018–2022-м.

Представитель Пентагона заявил, что американцы оперативно предоставляют израильским военным боеприпасы и вооружение. Две партии экстренной военной помощи уже прибыли в Израиль – в том числе высокоточные управляемые авиабомбы SDB (Small Diameter Bombs). США увеличат поставки противоракет для «Железного купола» – системы ПРО малой дальности для защиты от ракет, подобных тем, что летят из сектора Газа. Байден уже направил в Конгресс дополнительный запрос по Израилю и Украине на 100 с лишним миллиардов долларов, хотя Палата представителей осталась без спикера и не может одобрить запросы Белого дома.

Противоракеты Tamir совместно производятся американским подрядчиком RTX (ранее Raytheon Technologies) и израильской группой Rafael Advanced Defense Systems. Их сборка осуществляется в Израиле. В RTX отказались комментировать состояние производства противоракет.

Управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) и SDB и управляемые ракеты Hellfire американцам поставлять проще – благодаря ранее произведенным инвестициям в их производство. Ракеты Hellfire производятся корпорацией Lockheed Martin; авиабомбы JDAM и SDB производит Boeing. По мнению военных аналитиков, производство JDAM легко нарастить, есть избыточные мощности и для производства Hellfire.

Акции Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и General Dynamics – четырех ведущих подрядчиков Пентагона – резко выросли в цене после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. И только акции Boeing пока не подросли.

Более серьезные вопросы связаны с ходом войны – например, вызовет ли наземная операция Израиля в Газе выступление против него других вооруженных группировок, включая «Хезболлу». По мнению аналитиков, противоборство с «Хезболлой» значительно увеличит потребности Израиля в оружии, сделав его прямым конкурентом Украины.

«Все наблюдают за северной границей Израиля и «Хезболлой». Если ситуация обострится, придется говорить о конфликте иного рода, – считает Марк Кэнсиан, старший эксперт программы международной безопасности CSIS. – Даже если дипломатические усилия США увенчаются успехом, не позволив «Хезболле» открыть северный фронт, именно формы и способы применения ВС Израиля в Газе определят потребность израильтян в основных видах вооружения и военной техники».

По мнению Кэнсиана, если Израиль продолжит «снайпинг» [снайперскую стрельбу; в данном контексте – прицельное бомбометание и удары высокоточными ракетами] по целям ХАМАС, ему потребуется меньше средств поражения, потому что армия не будет задействована в ближнем огневом бою в условиях городской застройки. Иное дело – длительное полномасштабное вторжение на густонаселенную урбанизированную территорию; в этом случае спрос Израиля на американские поставки резко возрастет.

Василий Иванов