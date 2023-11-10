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Независимое военное обозрение

Президент Байден уверяет, что оружия хватит на всех

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Недавно избранный спикером Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступает за сокращение финансирования киевскому режиму. Фото Reuters
Недавно избранный спикером Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступает за сокращение финансирования киевскому режиму. Фото Reuters.

У ВПК США возникли новые проблемы в связи с палестинским кризисом

Американская военная промышленность готовится увеличить поставки оружия Израилю. Это происходит на фоне давления, которое она уже испытывает в связи с необходимостью вооружать Украину и пополнять истощенные запасы Пентагона. Это обстоятельство, по мнению аналитиков, добавит стресса американскому ВПК, работающему на пределе сил и возможностей.

В отличие от Украины, которая получила сотни танков и бронированных машин, Израилю в первую очередь нужны боеприпасы. На первых позициях в перечне стоят ракеты-перехватчики для системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», высокоточные авиационные средства поражения и 120-мм танковые выстрелы. Но по мере развития конфликта ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) могут понадобиться такие же управляемые ракеты, каких сейчас не хватает Украине, а также ударные БПЛА и 155-мм выстрелы ствольной артиллерии.

Президент Джозеф Байден утверждает, что США смогут удовлетворить потребности Израиля и Украины и пополнить запасы Пентагона на случай других конфликтов – например, из-за Тайваня. «Я вас умоляю: мы, США, самое могущественное государство в истории – не в мире, а в истории мира, – заявил Байден в интервью CBS 15 октября 2023 года. – Мы можем позаботиться и о тех, и о других, и при этом в целом выполнять наши международные обязательства в области обороны».

Но боевые действия на Украине стали звоночком для военной промышленности США. До сих пор она не уделяла особого внимания производству вооружений, необходимых в традиционных войнах на суше, сделав акцент на технически сложных системах разведки, противодействия терроризму и сдерживания Китая на море.

Необходимость быстрого переключения на производство традиционного вооружения была ограничена постпандемическим расстройством производственных цепочек и дефицитом кадров. «Если исходить из интересов промышленности, то, начав поставки оружия в Израиль, мы должны запустить в работу остальную часть ВПК, и гораздо раньше, чем планировали», – считает Синтия Кук из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В отличие от Украины, Израиль располагает собственной оборонной промышленностью и высокотехнологичным вооружением. Израиль получает ежегодно почти 4 млрд долл. военной помощи от США, включая около 500 млн на ПВО и ПРО. Израиль также тратит значительные средства на закупки американского оружия: по данным управления военного сотрудничества (DSCA) Пентагона, они составили за последние 70 лет около 53,5 млрд долл., в том числе 6,5 млрд в год в 2018–2022-м.

Представитель Пентагона заявил, что американцы оперативно предоставляют израильским военным боеприпасы и вооружение. Две партии экстренной военной помощи уже прибыли в Израиль – в том числе высокоточные управляемые авиабомбы SDB (Small Diameter Bombs). США увеличат поставки противоракет для «Железного купола» – системы ПРО малой дальности для защиты от ракет, подобных тем, что летят из сектора Газа. Байден уже направил в Конгресс дополнительный запрос по Израилю и Украине на 100 с лишним миллиардов долларов, хотя Палата представителей осталась без спикера и не может одобрить запросы Белого дома.

Противоракеты Tamir совместно производятся американским подрядчиком RTX (ранее Raytheon Technologies) и израильской группой Rafael Advanced Defense Systems. Их сборка осуществляется в Израиле. В RTX отказались комментировать состояние производства противоракет.

Управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) и SDB и управляемые ракеты Hellfire американцам поставлять проще – благодаря ранее произведенным инвестициям в их производство. Ракеты Hellfire производятся корпорацией Lockheed Martin; авиабомбы JDAM и SDB производит Boeing. По мнению военных аналитиков, производство JDAM легко нарастить, есть избыточные мощности и для производства Hellfire.

Акции Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman и General Dynamics – четырех ведущих подрядчиков Пентагона – резко выросли в цене после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. И только акции Boeing пока не подросли.

Более серьезные вопросы связаны с ходом войны – например, вызовет ли наземная операция Израиля в Газе выступление против него других вооруженных группировок, включая «Хезболлу». По мнению аналитиков, противоборство с «Хезболлой» значительно увеличит потребности Израиля в оружии, сделав его прямым конкурентом Украины.

«Все наблюдают за северной границей Израиля и «Хезболлой». Если ситуация обострится, придется говорить о конфликте иного рода, – считает Марк Кэнсиан, старший эксперт программы международной безопасности CSIS. – Даже если дипломатические усилия США увенчаются успехом, не позволив «Хезболле» открыть северный фронт, именно формы и способы применения ВС Израиля в Газе определят потребность израильтян в основных видах вооружения и военной техники».

По мнению Кэнсиана, если Израиль продолжит «снайпинг» [снайперскую стрельбу; в данном контексте – прицельное бомбометание и удары высокоточными ракетами] по целям ХАМАС, ему потребуется меньше средств поражения, потому что армия не будет задействована в ближнем огневом бою в условиях городской застройки. Иное дело – длительное полномасштабное вторжение на густонаселенную урбанизированную территорию; в этом случае спрос Израиля на американские поставки резко возрастет.


Василий Иванов

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Страны
Израиль
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
AGM-114
GBU-39
JDAM
Железный купол
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Rafael
Raytheon
Проекты
БПЛА
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