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Названы преимущества бесшумного «Галла»

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Российский 82-мм миномет 2Б25
Российский 82-мм миномет 2Б25.
Источник изображения: © АО "ЦНИИ "Буревестник"

Бесшумный миномет 2Б25 «Галл» способен поражать укрепления и огневые точки противника на расстоянии до 1200 метров. Преимущества компактного миномета назвал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с News.ru.

По его словам, «Галл» — это карманная артиллерия, которая помогает подразделениям выполнять задачи. «Иметь при себе переносную артиллерию — мечта командира, который организует общевойсковой бой. Можно нанести удар для уничтожения огневой точки или важного укрепленного сооружения, того же штаба, на дистанции 1200 метров», — сказал эксперт.

Миномет калибра 82 миллиметра разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». Практическая скорострельность считающегося одним из самых бесшумных минометов «Галла» составляет 15 выстрелов в минуту.

В июле стало известно, что «Ростех» передал в войска первую партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Комплекс позволяет вести огонь, не покидая машину.

В июле 2022 года источник РИА Новости рассказал, что спецподразделения Вооруженных сил России на Украине используют бесшумные минометы «Галл» в том числе для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Тайфун
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