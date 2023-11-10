Прагматический альянс небрезгливых партнеров

Как строится военно-техническое сотрудничество Израиля со странами Латинской Америки

Страны Латинской Америки одними из первых признали право Израиля на существование. Три страны из 11 входивших в состав Специального комитета ООН по Палестине, были латиноамериканскими: Гватемала, Перу и Уругвай. Удаленность региона от зоны арабо-израильского конфликта стала одним из ключевых факторов развития военно-технического сотрудничества. Именно страны Латинской Америки были первыми покупателями израильского оружия в 1960-х годах.

Хотя многие латиноамериканские страны имеют ОПК с хорошим потенциалом, их вооруженные силы оснащаются в значительной степени за счет импорта. На рынке региона востребованы подержанная авиатехника, подержанные боевые корабли и бронетехника. Лидирующие позиции в регионе занимают Бразилия, Чили, Колумбия. Они закупают за рубежом новые многофункциональные истребители и иную современную военную продукцию. А Колумбия, Эквадор, Мексика и Перу ведут борьбу с повстанцами, наркокартелями и террористами и особое внимание уделяют техническому оснащению мобильных военных формирований для обеспечения внутренней безопасности. В Латинской Америке активно работают израильские ЧВК, предлагающие услуги по обеспечению безопасности и подготовке местных военных (услуги телохранителей, охранные услуги и пр.).

На рынке вооружений региона востребовано огнестрельное оружие израильского производства: пистолеты «Иерихон» 9-мм калибра, ручные пулеметы «Негев», винтовки «Галиль», Desert Eagle и «IWI-Тавор». Часть этой продукции нелегально перепродается в третьи страны. В 2002 году в Рио-де-Жанейро была задержана партия пистолетов-пулеметов УЗИ и другого стрелкового оружия израильского производства. В связи с этим были приняты новые меры по предотвращению нелегальной торговли оружием.

Латинская Америка наряду с Азиатско-Тихоокеанским регионом – самый крупный для Израиля рынок сбыта вооружения. На него приходится 50–60% военного экспорта страны. Специализированная литература по вопросам продаж израильских военных технологий издается на двух языках: английском и испанском.

АРГЕНТИНА

Аргентина установила дипломатические отношения с Израилем сразу же после создания еврейского государства. Внешние конфликты побудили страну в 1970–1980-е годы увеличить военные расходы. Экономический спад породил социальную напряженность и политическую нестабильность, экстремизм, терроризм, насилие. Число полицейских и военизированных формирований выросло вдвое, а ВС в целом увеличились на 25%, что требовало военного оснащения. Политическое руководство США под предлогом нарушения прав человека ограничило военную помощь Аргентине. Постепенно Израиль стал активным поставщиком оружия для аргентинской армии.

Спор Аргентины и Великобритании по поводу Фолклендских островов перерос в открытый военный конфликт и завершился капитуляцией Аргентины весной 1982 года. Этот конфликт привел к заморозке продажи оружия Аргентине со стороны США и союзников Британии. Израиль оказался вне британского давления. В 1980 году около 50% экспортируемого Израилем оружия закупили Аргентина и Сальвадор.

Израиль поставлял Аргентине ракеты «воздух-воздух», системы радиолокационного предупреждения, топливные баки для истребителей-бомбардировщиков объемом в 1500 л вместо стандартных 1300-литровых, что позволяло аргентинским пилотам осуществлять беспосадочные полеты на Фолклендские острова. Поставки велись транзитом через Перу. К тому же в Аргентине активно работали военные советники из Израиля.

С 1983 года аргентинский президент Рауль Альфонсин хотел отказаться от военного сотрудничества с Израилем как наследия военной хунты, но полностью сделать это не удалось. В 1984-м Израиль поставлял Аргентине локационные системы и вертолеты. Тогда же был заключен контракт в 30 млн долл. на модернизацию израильской компанией ELTA Electronics пяти самолетов S-2EASW/MP. В 2001 году Elbit Systems и филиал американского концерна Lockheed Martin приступили к модернизации 24 аргентинских учебно-тренировочных самолетов Pampa АТ-63. В 2002 году контракт был заморожен по экономическим причинам, но в 2004-м возобновлен. Проект завершился в 2006 году. К 2007-му самолеты были дополнительно оснащены навигационно-прицельной системой производства Elbit Systems.

БРАЗИЛИЯ

Оборонный бюджет Бразилии – самый внушительный в Латинской Америке, он составляет около 40% совокупных военных расходов региона. Бразилия считает себя мировой державой и предпочитает вкладывать средства в продукцию собственного производства.

До 2000 года широких связей по части ВТС между Израилем и Бразилией не наблюдалось. Сообщалось лишь о бразильском заказе в 1982 году на восемь вертолетов «Ве11–205/UH-IH» и в 1992 году – на восемь минометов К-6 120мм. В 1996-м Бразилия закупила около 400 ракет Python 3, выпускаемых израильской компанией Rafael.

С 2000 года израильские частные компании начали сотрудничать с бразильскими ВС и полицией. Ведущую роль в ВТС, особенно по части технологий, играет израильская корпорация Elbit Systems. Другие фирмы сотрудничают с Бразилией в области обычных вооружений, электроники, обеспечения безопасности.

Elbit Systems – один из ведущих израильских разработчиков беспилотных летательных аппаратов и другой военной техники – работает в Бразилии более 25 лет, по большей части через свой филиал Aeroelectronica Industria de Components Avionicos (AEL). Elbit Systems имеет также партнерские отношения с Embraer – крупнейшей аэрокосмической компанией Бразилии. Elbit взял на себя серьезные обязательства, когда приобрел в 2001 году AEL. Сделка в 2,3 млн долл. дала Elbit контрольный пакет акций. AEl, расположенный в бразильском городе Порту-Алегри, не только изготовляет продукцию Elbit, но и осуществляет материально-техническую поддержку его деятельности.

В 2001 году Elbit получил контракт на модернизацию 46 самолетов F-5 для бразильских ВВС. В январе 2007-го Elbit получила заказ на дальнейшее усовершенствование самолетов F-5 и создание центра техобслуживания на базе AEL. Другие крупные контракты были заключены в 2002, 2007, 2008, 2009 годах с ВВС Бразилии.

Компания Elbit Maarachot в 2007 году получила заказ от Министерства обороны Бразилии на поставку автономных башен для военной техники стоимостью 260 млн долл. Речь о сотнях башен модели UT30BR, оснащенных 30-мм орудиями и установленных на бронированные автомашины IVECO 6x6 ARC.

Концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в 2009 году в партнерстве с бразильским предприятием Senergy Group создал совместное предприятие. Центр занимается внедрением и имплементацией новых технологий, обеспечивает техобслуживание и техническую поддержку систем IAI в странах региона.

Израиль и Бразилия уже подписали соглашение о нескольких больших программах общей стоимостью около 1 млрд долл. В частности, Бразилия закупила израильские ракеты класса «земля-воздух» для поражения целей за пределами прямой видимости для боевого самолета F-5E, прошедшего израильскую модернизацию и ставшего F-5M. Бразильская армия покупала израильские винтовки TAVOR, а затем приобрела лицензию на их выпуск.

В ноябре 2009 года в ходе визита президента Израиля Шимона Переса в Бразилию был подписан контракт на поставку БПЛА производства IAI. В Бразилию поступили 14 израильских дронов Heron на сумму 250 млн долл., предназначенных для слежения за государственной границей в рамках борьбы с организованной преступностью. Бразилия использовала их для обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата мира 2014 года и Олимпийских игр 2016 года.

Помимо крупных израильских военных концернов, на бразильском рынке работают и более скромные предприятия, такие как Ceragon, обновлявшая беспроводную инфраструктуру в Бразилии. А компания NICE Systems предложила бразильским силам безопасности систему Situator, которая дает мгновенный доступ к материалам систем видеонаблюдения и иных датчиков слежения.

Израиль готов к совместной разработке бразильских спутников дистанционного зондирования на основе радара TecSAR и оптико- электронного космического аппарата OFEQ высокого разрешения. Спутник был разработан компаниями Elbit и IAI.

ЧИЛИ

Израиль был одним из главных поставщиков оружия в Чили еще в начале 1970-х и стал основным (если не единственным) легальным экспортером вооружений в период правления Аугусто Пиночета, когда США и большинство европейских стран прекратили военную помощь его режиму. Израиль поставлял в Чили ракеты, радары, самолеты, корабли, помогал в разработке самолетов чилийских ВВС. Израильтяне консультировали системы внутренней безопасности и разведки режима разведки, помогали секретной работе полиции в борьбе с массовыми беспорядками и диссидентами.

С возвращением демократии в Чили военные связи с Израилем сохранились. В 1990-х годах были заключены четыре сделки на покупку военной техники. С 2000 по 2004 год Чили купила 200 ракет «воздух-воздух», противотанковые ракеты и радиолокационные системы (РЛС). Свои представительства в Чили имеют израильские компании Elbit и IAI, которая поставляет чилийской армии 82-мм ракетные установки. Поставщиком ракет Spike является компания Rafael. Концерн Elbit Maarachot в 2011 году подписал контракт на поставку в Чили дронов Hermes-900 на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

КОЛУМБИЯ

Военный экспорт Израиля в Колумбию начался в 1980 году. Но был период, когда оружие из Колумбии, напротив, экспортировалось в Израиль: в 1950-е годы в обход международного эмбарго.

Колумбия не раз сталкивалась с с контрабандой израильского оружия и обучением бывшими офицерами ЦАХАЛ членов повстанческих группировок. В 2002 году на базе повстанцев FARC («Революционных ВС Колумбии») были обнаружены девять израильских беспилотников, что привело к судебным разбирательствам. В 2007-м Яиру Кляйну, подполковнику запаса, бывшему командиру батальона израильского спецназа «Херув», и двум его соотечественникам были предъявлены обвинения в создании военизированных формирований и обучении гвардии колумбийских наркобаронов.

Резонансной стала продажа израильской компанией Аrеа 3000 автоматов АК-47 и миллионов патронов к ним той же ультраправой группировке FARC. По официальной версии, оружие предназначалось для полиции Никарагуа.

Все это, однако, не помешало колумбийским ВВС получить 12 израильских истребителей-штурмовиков Kfir C7 начиная с того же 2007 года. Израильская компания Rafael экспортировала ракеты Phython и Shafrir, компания IAI – управляемые авиабомбы Griffin, ракеты «земля-воздух» малой дальности.

МЕКСИКА

Мексика – один из крупнейших импортеров израильских вооружений в регионе. В пиковый период (2001–2008) она поглощала до 44% израильского экспорта военной продукции в Латинскую Америку. В 2004 году из Израиля от Bedek (дочерней компании IAI) были получены три самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) GrummanE-2C Hawkeye (модернизированных IAI самолетов американского производства). Договор о поставке этих самолетов предусматривал также обучение в Израиле 39 офицеров ВМФ Мексики.

В марте 2012 года сообщалось, что Elbit Systems поставила Федеральной полиции Мексики БПЛА Hermes-900. Покупка обошлась в 58 млн долл. К тому времени предшественник этого дрона, аппарат Hermes-450 уже стоял на вооружении ВВС Мексики. В дополнение к беспилотникам Мексика получила универсальные наземные центры управления, оборудование спутниковой связи и электронно-оптические системы DCoMPASS.

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ

Рынок вооружений Латинской Америки обладает огромным потенциалом и непрерывно растет. Израилю удалось занять свою нишу на рынке вооружений этого региона. На данный момент Израиль активно работает по следующим направлениям:

– продажа готовой военной продукции;

– создание совместных предприятий;

– модернизация военной техники;

– консультирование ВС стран региона;

– оказание инструкторских услуг;

– работа израильских ЧВК в регионе.

После создания Израиля его латиноамериканские партнеры придерживались строгого прагматизма. Израиль активно извлекал выгоду из отношений с правыми правительствами, а порой и откровенно диктаторскими режимами в регионе.

Оружейные корпорации Израиля получают большую поддержку своего правительства в рамках работы в Латинской Америке. Израиль не раз доказывал, что способен проводить независимую политику, особенно когда дело касается отношений по линии ВТС. При этом Израиль является развитой страной, и его успехи в области НИОКР и создания передовой военной техники, прошедшей обкатку в реальных боевых действиях, не могли остаться без внимания латиноамериканских партнеров.

За последние десятилетия израильские оружейные корпорации сменили стратегию освоения рынка Латинской Америки и все чаще создавали совместные предприятия, дочерние компании или просто покупали местные компании. Такие меры позволили Израилю основательно закрепиться в регионе и извлекать постоянную прибыль.

Израиль имеет изрядный опыт в борьбе с терроризмом и различными военизированными бандформированиями, контрабандой оружия и наркотиков. Этот опыт оказался весьма востребован, особенно Колумбии и Мексике, где традиционно существуют влиятельные структуры организованной преступности. В этих странах израильские ЧВК пользовались повышенным спросом.

Вячеслав Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.