Глаза и уши китайской ПВО

Компактный радиолокатор, выполненный как масштабная модель более мощного комплекса на выставке в Чжухае 2018 года. Фото Владимира Карнозова.

Радиолокационные станции наземного базирования на вооружении НОАК

Основные разведывательно-информационные средства китайской ПВО – радиолокационные станции (РЛС) наземного базирования. Многие из них являются копиями РЛС, производимых РФ, США, Францией и др. Но есть и станции собственной разработки.

Транспортируемая трехкоординатная РЛС дальнего обнаружения JL3D-90A работает в диапазоне 2–4 ГГц с быстрой перестройкой частоты. РЛС обеспечивает одновременное автоматическое обнаружение и сопровождение до 400 целей, по азимуту – 360º, по углу места – 20º, по дальности – до 400 км, по высоте – 22 км. Реализуется электронное сканирование луча диаграммы направленности (ДН) по углу места с использованием моноимпульсного суммарно-разностного метода при измерении высоты.

РЛС оснащена твердотельной плоской фазированной антенной решеткой (ФАР) с низким уровнем боковых лепестков и выходным каскадом усилителя мощности на клистроне. Возможность автоматического развертывания ФАР, дистанционное управление режимами позволяет с высокой эффективностью применять РЛС JL3D-90A в составе системы управления воздушным движением (УВД).

Двухкоординатная обзорная РЛС большой дальности очень высокой частоты (ОВЧ) JY-27, созданная на базе российских РЛС 1Л13 «Небо-СВ» и 1Л119 «Небо-СВУ», предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и сопровождения самолетов, целей, выполненных по технологии «стелс», пеленгации постановщиков активных шумовых помех. РЛС отличается малым временем развертывания, может развертываться на неподготовленной позиции.

Многофункциональная РЛС HT-233 работает в диапазоне 8–12 ГГц и предназначена для обнаружения, сопровождения цели и наведения ракет в составе российских систем ПВО С-300ПМУ1/СA-20 «Горгулья». Может использоваться с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) HQ-10, HQ-15, HQ-9/FD-2000 и HQ-9/FT-2000. Оснащена пассивной ФАР из 3000 модулей. Имеет механическое сканирование по азимуту и электронное по азимуту и углу места. Дальность обнаружения целей – 150 км, сопровождения – 100 км. Может обнаруживать более 100 и одновременно сопровождать до 50 целей и наводить до шести ракет. В РЛС реализованы передовые методы обработки данных, обеспечивающие селекцию целей и защиту от средств радиоэлектронного подавления. Станция размещается на автомобильном шасси «Тайань» TAS5501 грузоподъемностью 30 т на базе тягача MAЗ-543.

Модификация этой РЛС устанавливается на эсминцы класса «Ланьчжоу» Тип-051C. В составе комплексов С-300ПМУ1/СA-20 и FT-2000 станции размещены вокруг Пекина, Лонгтиана и вблизи Фучжоу, развернуты около прибрежных городов Сямынь в провинции Фуцзянь и Шаньтоу в провинции Гуандун.

Многофункциональная РЛС H-200, работающая в диапазоне 8–12 ГГц – китайская копия американской РЛС AN/MPQ-53. Предназначена для обнаружения, сопровождения целей и наведения ракет ЗРК KS-1A. Оснащена ФАР с цифровым управлением положением луча. Дальность обнаружения целей – 115 км, сопровождения – 80 км. Обеспечивает одновременное наведение шести ракет на три цели. Антенная система размещается на четырехосном прицепе, аппаратный контейнер – на автомобильном шасси «Тайань» TA5150A. Существуют варианты размещения этой РЛС на двух автомашинах «Тайань» TA5270A.

РЛС SJ-231 (диапазон 8–12 ГГц) предназначена для управления огнем ЗРК KS-1A/HQ-12. Характеристики ее практически идентичны РЛС Н-200, но базируется она не на прицепе, а на автомобильном шасси.

РЛС JY-11 работает в диапазоне 2–4 ГГц и оснащена аппаратурой системы опознавания «свой–чужой». Предназначена для обнаружения целей на низкой и средней высотах, для применения в составе военных систем УВД. Антенная система размещается на плоской платформе с четырьмя опорами и перевозится автомобильным шасси. Приемопередатчик состоит из твердотельных приемо-передающих модулей (ППМ). РЛС имеет механическое сканирование по азимуту и электронное по углу места. Узкий сканирующий луч, низкий уровень боковых лепестков, одновременная работа РЛС в двух и более полосах частот, разнесенных на 100 МГц, позволяют станции функционировать в условиях сильных активных и пассивных помех. Цифровое сжатие импульса, потребление относительно малой мощности, большой динамический диапазон обеспечиваются когерентным высоконадежным синтезатором частоты. Станция способна обнаруживать цели на дальности свыше 260 км и высоте до 15 км.

Модификация РЛС JY-11B базируется на автомобильном шасси. Антенна оснащена гидравлическим механизмом, позволяющим поднимать ее на большую (по сравнению с РЛС JY-11) высоту, благодаря чему НЛЦ могут обнаруживаться станцией на дальности до 310 км.

Китайские разработчики трудятся над созданием РЛС, в которых используются сверхширокополосные сигналы. Они смогут решать задачи по обнаружению целей с ЭПР менее 1 кв. м, функционировать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Разработки призваны уменьшить массогабаритные характеристики антенных систем, уменьшить стоимость РЛС. Главной проблемой является низкая надежность критических компонентов устройств, копируемых китайскими фирмами с образцов техники ведущих зарубежных стран. H

Василий Иванов