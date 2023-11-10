Братислава ни с кем воевать не собирается

Словацкая армия в составе ЧССР и в эпоху независимости

Чехословакия – часть покойной Австро-Венгерской империи, попавшая после Второй мировой в советскую сферу влияния, доставила Москве много проблем. Если антикоммунистическое восстание в Венгрии в 1956 году пришлось подавлять с большой кровью, то в ЧССР в 1968 году обошлось кровью малой. Но «осадок остался». Причем очень большой.

«ПОДРЯДЧИКИ МОСКВЫ»

При этом в период нахождения тогда еще единой Чехословакии в составе Организации Варшавского договора ВС ЧССР были наряду с ВС Польши сильнейшими в этом альянсе (после, разумеется, Советской армии). Чрезвычайно мощным был и чехословацкий военно-промышленный комплекс, выступавший основным «подрядчиком» СССР в производстве бронетехники и в меньшей степени артиллерии для многих стран Варшавского договора и «социалистической ориентации».

«Для начала» (в 1950-е годы) в стране было произведено почти 1,8 тыс. танков Т-34–85. За ними последовали почти 11 тыс. Т-54 и Т-55 (не считая инженерных машин на их базе), из них от 3,5 до 4,5 тыс. для самой Чехословацкой народной армии (ЧНА, ČSLA), остальное – на экспорт. Наконец, были изготовлены почти 1,8 тыс. танков Т-72, в том числе 786 – для ЧНА (еще три десятка таких машин были получены непосредственно из СССР).

Еще масштабнее было производство в ЧССР боевых машин пехоты БМП-1 (местное название – BVP-1) – почти 18 тыс. штук. Сама ЧНА получила их примерно 2,2 тыс. (включая небольшое количество пришедших из Советского Союза), остальное ушло на экспорт (в том числе от 5,1 до 10,1 тыс. – в СССР же). Уже в 1980-е годы было выпущено около 400 БМП-2, в основном – для собственной армии.

Если танки и БМП выпускались в ЧССР по советской лицензии, то БТР – по собственным проектам. Сначала были выпущены около 1,5 тыс. гусеничных ОТ-810, затем – 2,5 тыс. ОТ-62 (примерно 900 для ЧНА, остальное на экспорт). Кроме того, совместно с Польшей производились колесные БТР ОТ-64 (конечная их сборка велась в Польше). В конце 1980-х годов, когда был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), с целью «сокращения сокращений» в ЧССР создали ОТ-90 – «гибрид» шасси БМП-1 и башни ОТ-64 (только с пулеметами, как и на советских БТР). Утратив пушку, ОТ-90 считался не БМП, а БТР. Всего было произведено 620 таких странных машин, которые получили ироничное название «танки Гавела» (в честь тогдашнего президента-диссидента ЧССР, уничтожившего собственную страну).

Непосредственно из Советского Союза было получено 170 самоходных артиллерийских установок (САУ) (150 2С1, восемь 2С4, 12 2С7) и 210 буксируемых гаубиц Д-30. При этом в ЧССР была создана 152-мм колесная САУ «Дана», коей было произведено 408 единиц для ЧНА и более 250 штук на экспорт (в том числе от 126 до 150 для СССР, где она, впрочем, практически не использовалась). В тот период единственной «капиталистической» колесной САУ была юаровская G-6.

Другим произведением чехословацкого ВПК стала реактивная система залпового огня (РСЗО) RM-70, которая представляла собой 40-ствольную пусковую установку (ПУ) 122-мм советской РСЗО «Град», но на местном шасси грузовика «Татра-815», с дополнительным возимым боекомплектом и новой системой управления огнем (СУО). Для ЧНА было выпущено 266 (по другим данным – 466) таких РСЗО, еще до 400 – на экспорт.

Основными потребителями продукции ВПК ЧССР были остальные страны Варшавского договора (кроме «диссидентствующей» Румынии), а также ряд арабских стран, в первую очередь – Сирия и Ливия.

Средства наземной ПВО поступали из СССР: 36 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75, 18 дивизионов ЗРК С-125, три дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-200, один дивизион С-300ПС, девять батарей ЗРК «Круг» и 10 батарей ЗРК «Квадрат», 60 ЗРК малой дальности (24 «Оса», 36 «Стрела-10»).

Созданные в ЧССР учебные самолеты L-29 (выпущено более 3,6 тыс.), а затем L-39 (почти 3 тыс.) стали едиными для всех стран Варшавского договора (ряд специалистов считает, что это было принятое Москвой политическое решение, причем в ущерб советским «Якам»). Оба самолета могли использоваться в качестве легких штурмовиков. Были также созданы специализированные варианты штурмовиков L-39ZO/ZA.

Все варианты обоих L экспортировались во множество стран (не только членов Варшавского договора). Также производились для собственных ВВС и на экспорт легкие транспортные самолеты L-410.

Боевые самолеты и вертолеты ЧССР получала, разумеется, из Советского Союза, частично они также производились в стране по лицензии. Это были 80 бомбардировщиков Ил-28, более 450 истребителей МиГ-15/17/19, около 150 штурмовиков Су-7 и Су-22 и около 40 Су-25, около 600 истребителей МиГ-21, 90 МиГ-23 (в том числе 40 бомбардировщиков МиГ-23БН), 20 МиГ-29, 60 боевых вертолетов Ми-24 и 40 многоцелевых вертолетов Ми-8.

С таким потенциалом страна подошла к распаду сначала Варшавского договора, затем Советского Союза и, наконец, самой Чехословацкой Социалистической Республики. Причем если у первых двух процессов были объективные причины (хотя преобладали субъективные), то роспуск Чехословакии был совершенно искусственным, осуществленным в интересах элит Праги и Братиславы при явном поощрении со стороны Запада.

СЛОВАЦКИЙ ПУТЬ

Впрочем, роспуск Чехословакии прошел совершенно мирно по сравнению с роспуском Советского Союза, не говоря уже о распаде Югославии («Правда и мифы о войне в Югославии», «НВО» от 01.02.19).

В соответствии с общими потенциалами двух новых стран было принято решение, что по количеству техники ВС Чехии и ВС Словакии будут соотноситься как 2:1. При этом шли под сокращение танки Т-55, все БТР (кроме «танков Гавела»), все старые боевые самолеты.

Технику действительно поделили по указанному принципу – за исключением двух типов истребителей: парк МиГ-29 разделили поровну (по 10 машин), в обмен на это Словакия полностью отказалась в пользу Чехии от МиГ-23. Кроме того, Чехия получила все ЗРК «Оса», оставив Словакии 20 ЗРК «Стрела-10» из 36.

Словакия вступила в НАТО во «второй волне» расширения в 2004 году. Из России в счет оплаты еще советских долгов она получила 12 ЗРК «Стрела-10», 14 МиГ-29 и четыре Ми-17, а позже (уже будучи членом НАТО) купила переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С».

При этом сразу были сняты с вооружения Су-22, МиГ-21 и МиГ-23 всех модификаций. Все словацкие Су-25 были проданы в Армению.

Уже находясь в НАТО, Словакия купила семь южноафриканских бронеавтомобилей RG-32 и 22 итальянских LMV, два итальянских же транспортных самолета С-27J и четыре чешских L-410. Поступили на вооружение девять американских многоцелевых вертолетов UH-60L. Предполагается закупка 76 финских колесных БТР АМV.

В самой Словакии с начала 1990-х годов производятся БТР «Татрапан» в нескольких вариантах (при этом неясно, сколько же их было выпущено). Проводится модернизация БМП-1 по варианту BVP-M. На базе «Даны» была создана САУ «Зузана» под натовский калибр 155 мм. Для словацкой армии было произведено 33 таких САУ, еще 12 (и два «Татрапана» в качестве командно-штабных машин (КШМ) для этих САУ) получил Кипр. А восемь САУ, предназначенных для словацкой армии, были переданы на Украину.

Наконец, 26 РСЗО RM-70 были переделаны в вариант Мodular, который оснащен либо 28-ствольной 122-мм ПУ, либо шестиствольной 227-мм ПУ для ракет американской РСЗО М270 MLRS.

В то же время бронетехника и артсистемы из наличия словацкой армии отправились во многие страны Азии, Африки и Южной Америки.

Особо следует отметить поставки 36 РСЗО БМ-21 «Град» в Саудовскую Аравию и 15 таких РСЗО в Болгарию, откуда они тоже ушли в Саудовскую Аравию. При этом БМ-21 никогда не состояла на вооружении словацкой армии (как и на вооружении ЧНА) – они были получены из Чехии (очевидно, бывшие венгерские) и из Белоруссии. Разумеется, ВС Саудовской Аравии «Грады» на вооружение не принимали – они были переданы бандам радикальным исламистов в Сирии и Ливии.

В Соединенные Штаты Словакия продала шесть своих Т-72 и перепродала четыре белорусских БМП-2 (вообще из Белоруссии Словакией было получено девять БМП-2). Кроме того, через Израиль Словакия продала в Азербайджан 36 САУ «Дана» и перепродает чешские RМ-70. В Болгарию «перетекают» из Словакии БМП-1, а также польские 2С1, белорусские БТР-70, минометы из стран бывшей Югославии. Затем из Болгарии все это следует на Ближний Восток – тем же бандам исламских радикалов.

В 2020–2021 годах Словакия получила из Казахстана 364 БМП-1 и 144 БМП-2, при этом 74 БМП-2 сразу отправились в Чехию, четыре БМП-1 – на Украину, судьба остальных машин пока неясна.

В начале 2000-х годов до 80 словацких Т-72 было вроде бы продано на металлолом – однако затем некоторые из этих танков обнаружились целыми, что вызвало в стране некоторый скандал. Даже если считать, что все эти танки были таки утилизированы, «растворились в пространстве» еще до 80 словацких Т-72, до 300 БРМ-1 и БМП-1, до 100 ОТ-90, до 100 артсистем.

В 2022–2023 годах на Украину ушло 30 БМП-1 (в качестве компенсации Словакия получила один немецкий танк «Леопард-2А4»), не менее семи САУ «Зузана» (из них как минимум одна потеряна), один вертолет Ми-2, 13 истребителей МиГ-29 и, видимо, единственный дивизион ЗРС С-300ПС. При этом заказаны в США 14 истребителей F-16V. Новое правительство Словакии совсем недавно заявило об отказе помогать Киеву дальше и о необходимости искать мирное решение конфликта.

СЛОВАЦКАЯ АРМИЯ СЕГОДНЯ

Сухопутные войска включают 1-ю (штаб – в городе Топольчаны) и 2-ю (Прешов) механизированные бригады, бригаду поддержки и обеспечения (Глоговец), 5-й полк сил специальных операций (ССО) (Жилина), 5-й артиллерийский полк (Рожнява), 91-й инженерный полк (Середь).

На вооружении имеется 30 танков Т-72М и один «Леопард-2А4», 18 боевых машин разведки (БРМ) BPsVI и до 40 BPsV (на базе БРМ-1), 22 итальянских бронеавтомобиля LMV, около 200 БМП (95 BVP-2 (БМП-2), до 64 BVP-1 (БМП-1), 18 BVP-М (модернизированная БМП-1), около 100 БТР и бронеавтомобилей (до 56 ОТ-90, 14 «Татрапан» (еще 56 других машин на его базе), семь южноафриканских RG-32M).

А также 33 колесных САУ «Зузана» (155 мм), 19 гаубиц Д-30 (122 мм), 48 минометов vz98 (81 мм), 48 vz97 (98 мм) и шесть M-1982 (120 мм), 26 РСЗО RM-70 MODULAR (до 19 RM-70, возможно, на хранении), 425 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Малютка» и «Штурм» и до 100 израильских «Спайк», 200 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) (136 «Стрела-2», 64 «Игла»).

Кроме того, на хранении для продажи за рубеж и в качестве источника запчастей может находиться до 158 Т-72, до 11 ВРsV, до 652 BVP-1 и БМП-1, до 70 БМП-2, до 100 ОТ-90, до 52 САУ «Дана» (152 мм), до 39 гаубиц Д-30, до 16 ЗРК «Стрела-10».

ВВС страны имеют на вооружении один истребитель F-16V. На хранении находится один учебно-боевой МиГ-29УБС.

Имеется семь транспортных самолетов L-410 (еще один-два на хранении), два европейских А319 и два итальянских С-27J, четыре учебных самолета L-39СМ (еще два на хранении) и два учебно-боевых L-39ZAM (еще один на хранении).

В строю находятся 10 многоцелевых вертолетов Ми-17 (еще два на хранении) и девять американских UH-60М. Все пять боевых вертолетов Ми-24 (четыре Д, один В), до восьми многоцелевых Ми-8 и до четырех Ми-2 сданы на хранение.

Наземная ПВО включает один дивизион ЗРС С-300ПС (возможно, передан Украине), четыре батареи ЗРК «Квадрат».

Потенциал словацкой армии, разумеется, ничтожен, но для войны она в любом случае не предназначена.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.