Апеннины как мастерская НАТО

Италия занимает видное место на мировом рынке вооружений и военной техники

Стандартное определение военно-промышленного комплекса (ВПК) из учебника военной экономики: «Совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т.п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт».

Как же работают базовые признаки ВПК на примере Итальянской Республики? Можно ли говорить о механизме слаженного функционирования всех звеньев одной цепи? И что является конечным продуктом этого механизма?

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Министерство обороны Италии считает, что должен существовать единый европейский ВПК, а национальный ВПК – его неотъемлемая составная часть. Абсолютное большинство заказов выполняется итальянскими концернами в тесном сотрудничестве с партнерами по международной военно-промышленной интеграции. Стоит ознакомиться с национальной программой инвестиций в оборонную промышленность: 70% выделенных средств идет на финансовое обеспечение участия итальянских оружейников в международных проектах.

Министерству обороны Италии в целом до сих пор удавалось оперативно откликаться на принятия решений об общем перевооружении. Военно-политическое руководство страны своевременно давало зеленый свет созданию отдельных новых образцов вооружений, не имевших аналогов в мировой практике. Формулировались технические задания, поддерживались научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Особенно они преуспели в проектировании и создании экспериментальных моделей для компаний «Беретта», «Ивеко», «Финкантьери» и «Леонардо». Власти могут записать себе в актив цивилизованное проведение конкурсов среди подрядчиков. Оборонное ведомство в целом успешно решало уравнения со многими неизвестными при утверждении готовых проектов.

Реальностью современной Италии является наличие мощного военно-промышленного лобби. В Сенате и Палате депутатов всегда были, есть и будут парламентарии, на которых делает ставку ВПК.

С 1990-х годов правительственные кабинеты Италии проводили линию на концентрацию оборонного производства. Четко обозначилась тенденция к укрупнению ключевых компаний. По всем параметрам лидировал концерн «Финмекканика». Не будет преувеличением назвать этот концерн и его преемник «Леонардо» военно-промышленным сердцем Италии. Здесь производятся вооружения и военная техника (ВВТ) на многие миллиарды евро. Гигантским выглядит и общий портфель заказов. Потребности итальянских ВС и спецслужб концерн обеспечивает на 70%.

Хорошо известен и крупнейший акционер «Леонардо» – Министерство экономики и финансов Италии (30,2 %). Это означает, что власти Италии владеют «золотой» акцией. За правительством страны сохраняются права на стратегически важные политические решения в сфере оборонного производства.

Елена Маслова пишет об итогах 2021 года для итальянского ВПК: «Компании, получающие прибыль от вооружений в Италии, всегда одни и те же. На первом месте находится холдинг «Леонардо», на долю которого приходится 43,5% рынка. «Леонардо» производит военные самолеты, вертолеты и беспилотники, а также огромный ассортимент оружия и систем вооружения, которые устанавливаются на самолеты, автомобили и корабли. Военные автомобили производит Iveco Defence Vehicles, подразделение компании Iveco, занимающее второе место с 23,5% рынка. 5,2% приходится на MBDA Italia, итальянское подразделение французского гиганта MBDA, которое производит ракеты и оборонные системы. Наконец, Avio Aero, итальянский филиал американской компании GEAviation (часть группы General Electric), производит компоненты и системы для авиапромышленности (3,9% рынка)».

ДОЛЯ ВОЕННОГО БЮДЖЕТА

Анализируя положение дел с финансированием итальянского ВПК, отметим событие, которое произошло на саммите НАТО в Вильнюсе11–12 июля 2023 года. Здесь был подтвержден целевой показатель в 2% ВВП как минимальный размер расходов государств – членов альянса на оборону. Сегодня только 11 из 31 государства НАТО выдерживают данный показатель. Италии среди них нет. Она тратит на оборону 1,5% ВВП и обещает достичь целевого показателя только в 2028 году.

Отрасли оборонного производства выглядят следующим образом: ракетно-космическая промышленность, судостроение, авиационная промышленность, бронетанковая промышленность, артиллерийско-стрелковая отрасль, радиоэлектронная промышленность. Все отрасли в совокупности в основном закрывают вопрос о поставках для ВС Италии. Всего в них служат 340 тыс. человек. Первое место в поставках занимают сухопутные войска, ВМС – на втором месте, ВВС – на третьем.

В Италии хорошо работает механизм войсковых испытаний ВВТ. Детально отработаны постановка на вооружение новых образцов и снятие с вооружения устаревшего оружия. Образцово организовано складское хранение такого оружия. Благодаря своему ВПК Италия имеет армию на уровне мировых стандартов. В 2022 году авторитетный центр Global Firepower произвел вычисления такого порядка. Были взяты 60 показателей, что дало возможность оценить 145 государств по потенциальной огневой мощи (Power Index). Согласно принятой методике, чем ближе показатель индекса к нулю, тем более высокую строчку занимает государство. Первая строчка в рейтинге Global Firepower – за американцами, десятая – за итальянцами. В 2000–2022 годах военный экспорт Италии постоянно превышал импорт.

Всего за 2000–2022 годы – 15 803 млн долл.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВВС И ВМС

Именно на Апеннинском полуострове США нашли критически важного поставщика деталей для ударного истребителя F-35. Кроме того, США получит от итальянского подрядчика многоцелевой вертолет Boeing MH-139A Grey Wolf. Предполагается, что он сыграет важную роль в обеспечении безопасности перелетов правительственных чиновников и спецслужб.

Рим уже четыре года с большой заинтересованностью участвует в долгосрочной программе Future Combat Air Systems (FCAS) / Tempest. Роль концерна «Леонардо» в создании истребителя 6-го поколения Tempest считают одной из ведущих. Сергей Домущий пишет: «Присутствие «Леонардо» в качестве основного элемента как в британских, так и в итальянских промышленных командах Tempest должно способствовать тому, чтобы Италия чувствовала, что она имеет справедливую долю усилий по развитию. Для этого «Леонардо» активизирует контакты с Elettronica, еще одной крупной компанией – производителем военной электроники в Италии».

3 января 2022 года концерн «Леонардо» приобрел 25,1% акций немецкой электронной фирмы Hensoldt. Тем самым дан мощный импульс сотрудничеству между фирмами в области радиолокационной технологии электронного сканирования. Данная технология нашла до этого эффективное применение в многоцелевом истребителе 4-го поколения Eurofighter.

Итальянское правительство активно приобретает для своих ВС патрульные суда типа Thaon di Revel, истребители F-35. Итальянские оружейники, в свою очередь, строят для американских ВМС фрегат типа Constellation.

В 2021 году в итальянские ВМС впервые поступило судно материально-технического обеспечения типа Vulcano. Сейчас строится второе судно такого типа. В процессе создания находятся новые эсминцы. Близок к положительному решению вопрос о замене трех транспортных доков типа San Giorgio. Этапным событием для итальянского ВПК станет ввод в эксплуатацию военного корабля ITS Trieste. 803-футовый полифункциональный корабль водоизмещением 30 тыс. т станет символом военно-морской мощи Италии. Он будет совмещать функции десантного штурмового корабля и авианосца. Кстати, в разряде действующих уже находятся два итальянских авианосных корабля.

Три авианосца – это колоссальный аргумент для защиты южного фланга НАТО. Пройдемся по карте между двумя заливами – Персидским и Гвинейским. Это Большое Средиземноморье – одно из ключевых геостратегических пространств. Здесь плавает каждое третье судно, вовлеченное в мировую морскую торговлю. Насыщено это пространство и военными кораблями, в том числе из тех стран, которые в НАТО считают «недружественными». Средиземноморское направление является первостепенным для тех, кто определяет военную политику на Апеннинах.

ИТАЛИЯ КАК ЭКСПОРТЕР ВВТ

Количественные показатели итальянского оружейного экспорта в 2000–2022 годах представлены в таблице.

Как видим, последние три года (2020–2022) принесли результат, который превышает показатели всех предыдущих пятилеток. 2021 и 2022 годы отмечены рекордами. Первый из них был установлен во времена пандемии, когда производственные мощности итальянского ВПК не простаивали. В целом за весь период при общем уверенном росте некоторое падение экспорта отмечалось лишь в 2015–2019 годах.

В 2017–2021 годах на Италию приходилось 2,9% общемирового объема экспорта вооружений. По итогам 2000–2022 годов Италия находится на девятом месте в списке экспортеров. Если брать только государства – члены Евросоюза, то итальянские оружейники занимают твердое четвертое место после коллег из Франции, Германии и Испании. Всего в 2021 году, по данным Елены Масловой, 141 итальянская компания экспортировала вооружение.

ГЕОГРАФИЯ ВОЕННОГО ЭКСПОРТА

Ближневосточное направление – главный вектор экспорта итальянских ВВТ. Можно говорить о системообразующем его значении. На протяжении многих лет удельный вес региона в итальянском военном экспорте не опускается ниже 40%. В рамках направления четко обозначилась первая тройка импортеров: Катар, Кувейт, Египет. Второе по объемам продаж направление – европейское. Здесь удельный вес в 2010–2022 годах – не менее 26%. Первые три строчки среди импортеров занимают соответственно Франция, Германия, Испания.

Далее в порядке убывания идут североамериканское, южноафриканское, центральноазиатское направления. На североамериканском среди импортеров итальянского ВВТ лидируют США. На южноафриканском – ЮАР. На центральноазиатском – Туркменистан. Российские ученые Марианна Овакимян и Мария Калугина справедливо отмечают: «Несмотря на то что ВПК не является ни одной из базовых статей расходов Италии, ни одним из драйверов экономики, уровень военных технологий и обеспечения вооружением позволяет Итальянской Республике входить в список основных экспортеров вооружений в мире, будучи при этом одной из самых мощных армий мира».

ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Stampa заявил: «Политика правительства Италии заключается в одновременном предоставлении вооружений киевским властям и поиске мирных решений конфликта». Общий объем поставок Украине с марта 2022 года по август 2023 года приближается к 1 млрд долл. При этом отправлялось преимущественно устаревшее, а иногда и откровенно негодное вооружение. В Риме хорошо понимают, что старье нужно утилизировать.

Растет число политиков, которые не одобряют поставки Украине. Среди них выделяются лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини, лидер «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте, лидер Демократической партии Элли Шлейн.

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.