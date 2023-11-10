Беспилотники готовятся атаковать роем

«Неправильные пчелы» меда не производят, но жалят больно

Беспилотная авиация сегодня переживет настоящий бум. Разработчики трудятся как над совершенствованием характеристик самих дронов, так и над тактикой их использования. Одним из перспективных направлений считается реализация концепции стайного, или роевого применения.

При повышении характеристик боевых дронов с применением высоких технологий, помимо затрат на разработку, получаются дорогими и сами БПЛА: их стоимость сопоставима с ценой пилотируемых боевых самолетов, а то и превосходит ее. При этом беспилотники весьма уязвимы перед действиями ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

В качестве альтернативы многофункциональным дорогим дронам предлагается концепция одновременного применения множества дешевых и небольших аппаратов, действующих в составе единой группы. Несколько десятков или сотен дронов, работающих совместно в рамках единого плана, неизбежно перенасытят воздушное пространство над районом боевых действий. Часть их будет сбита, но оставшиеся поразят заданные цели.

Уменьшение размерности дронов ведет и к меньшей их заметности. Наряду с применением радиопрозрачных или радиопоглощающих материалов это затруднит как обнаружение стаи дронов, так и наведение на них оружия.

Малая стоимость позволит производить дроны сотнями и тысячами и использовать для атак роями. Эта задача вполне решаема, так как современные подсистемы БПЛА могут быть достаточно дешевы. Системы, реализующие такой подход, получили название роевых или стайных – в силу очевидной аналогии с тем, как стая волков ведет охоту за добычей. Или, напротив, как стая птиц избегает нападения, дезориентируя агрессора и делая его атаку малоэффективной.

Дроны, входящие в такую стаю, должны взаимодействовать друг с другом для выполнения общей задачи. Теоретически рой беспилотников мог бы функционировать как рои пчел, проявляющих коллективный интеллект.

Разработчики должны предложить решения для организации в стае совместного пилотирования, предотвращения столкновений в воздухе, распределения задач между дронами в меняющейся обстановке, а также обеспечения реконфигурации группы в случае изменения ее состава – потери дронов или, наоборот, добавления дополнительных.

На снижение стоимости отдельных БПЛА может работать и «разделение труда» в группе. Часть дронов может быть просто ложными целями. Другая часть – выполнять разведывательные функции. Третья – нести вооружения.

Распределение функций при решении задач между небольшими, недорогими и многочисленными платформами может обеспечить лучшую адаптацию при ускорении циклов технического обновления. Монофункциональные аппараты дешевле и быстрее разрабатывать и запускать в производство. Объединенные, они образуют легко формируемые группы разной размерности, наиболее подходящие для выполнения конкретной задачи.

Предполагается, что рои БПЛА решат не только задачу подавления ПВО противника. Рои могут оказаться эффективными в поиске вражеской артиллерии, при боевых действиях в городских условиях и при контртеррористических операциях.

Работы по созданию роевых беспилотных систем ведут, в частности, США, Израиль и КНР. При этом Китай играет в этом трио первую скрипку. Разработки по этой тематике получают в КНР существенную инвестиционную поддержку.

Работы по групповому применению БПЛА ведутся в Китае с 2020 года. В них, в частности, занята Китайская академия электроники и информационных технологий (CAEIT) – дочерняя компания китайской государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation.

Предположительно в рамках роя китайские разработчики используют дроны-камикадзе CH-901. Это аппарат тактического класса длиной 1,2 м и максимальной взлетной массой 9 кг. Запуск его осуществляется из пусковой трубы. Полет проходит на удалении до 10 км от оператора на высотах 100–1500 м. Продолжительность полета, в зависимости от нагрузки, от 40 до 120 мин. Данных о боевой части CH-901 компания не предоставляет, но можно предположить по крайней мере осколочно-фугасный вариант.

В 2020 году прошли испытания группы БПЛА, запуск был осуществлен с многоканальной пусковой установки на шасси Dongfeng Mengshi. Дроны могут запускаться и с воздушных носителей, например с вертолетов – в испытаниях задействованы вертолеты Bell 206L и Robinson серии R.

Первым в мире Китай реализует и концепцию роя боевых дронов-мультикоптеров. Она подразумевает возможность группового удара по противнику при различных конфигурациях роя, причем рой имеет очень высокие гибкость применения и степень выживаемости. В состав роя будут входить дроны с четырьмя (МR40) или шестью (МR150) винтами, каждый из них несет средства разведки (включая РЛС) и авиационные боеприпасы. Рой мультикоптеров может действовать в сетецентрической среде. Радиус его действия – примерно 30 км, внутри этого радиуса практически гарантированно уничтожаются цели любого типа.

Рой дронов может создавать разведывательно-ударный комплекс: на шасси бронеавтомобиля размещена пусковая установка на 12 БПЛА: четыре разведывательных «Сула-30» и восемь камикадзе «Сула-89» с 2-килограммовой боевой частью.

ВПК КНР позволяет производить освоенные образцы техники практически в любых количествах. Производить дроны также могут частные компании. Это позволит НОАК иметь десятки тысяч только боевых дронов, причем гораздо дешевле западных аналогов.

В Китае работают над упрощением и автоматизацией управления БПЛА. Управлять ими смогут люди, негодные к строевой службе, но хорошо владеющие компьютером. Все большее количество функций дроны смогут выполнять автономно (включая взлет и посадку). В дальнейшем предполагается использование искусственного интеллекта вплоть до создания полностью автономных боевых систем.

Несмотря на положительные результаты экспериментов, все это результаты промежуточные. Сегодня не существует ни одной роевой системы дронов, принятой на вооружение. Для дальнейшей реализации концепций взаимодействия беспилотников в группе требуется решение множества вопросов. Среди них: управление конфигурацией группы дронов; распределение задач; определение иерархии управления; управление полетом группы с индивидуальными траекториями. H

Василий Иванов