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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии

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В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии.
Источник изображения: belvpo.com

В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии.

Так, 3 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале формировании шестой по счету дивизии - 8-й мд.

Штаб дивизии будет дислоцироваться в н.п. Нове Място над Пилицей (Мазовецкое воеводство).

В состав дивизии войдут две мбр, одна мпбр, одна тбр и одна абр, а так же полк МТО, птп, зрп, бус, рб и батальон РХБЗ.

Нам также удалось узнать, где будут располагаться подразделения 8-й мд:

Домбровка (южнее Люблина) - тбр;

Кольбушова (северо-западнее Жешува) - мбр.

Лазиско (западнее Люблина) - мбр;

Радуч (восточнее Лодзи) - мпбр;

Болесцица (юго-западнее Кельце) - абр;

Лешно (западнее Варшавы) - зрп;

Янушевиц (западнее Кельце) - бус;

Гневенцин - (юго-западнее Кельце) - рб;

Мельце (северо-западнее Жешува) - полк МТО;

Кучуво (восточнее Ченстахова) - б-н рхбз.

Напомним, что на данный момент сухопутные войска Войска Польского представлены 12-й, 16-й, 18-й механизированными и 11-й танковой дивизиями, еще одна находится на стадии формирования - 1-я пехотная дивизия "легионов".

Таким образом, судя по предполагаемому расположению боевых подразделений 8-й мд и подразделений обеспечения, стоит предположить, что на стадии формирования дивизия будет находится во 2-ом эшелоне ударной группировки войск на Луцком направлении, а основной задачей будет - развитие успеха 18-й мд в рамках "миротворческой миссии" на территории Западной Украины. В другом случае, полностью укомплектованная дивизия может иметь отдельное направление и задачи в рамках той же миссии.

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Страны
Польша
Украина
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