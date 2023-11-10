Американский засекреченный военный космоплан решили отправить в космос на сверхтяжелой ракете SpaceX

Все шесть предыдущих запусков беспилотного космоплана X-37B осуществляли на ракетах-носителях средней грузоподъемности. Теперь в космос секретный самолет выведет носитель сверхтяжелого класса. Это значит, что увеличится не только полезная нагрузка аппарата, но и, вероятно, высота его рабочей орбиты.

Седьмая миссия многоразового космического самолета X-37B ВВС США запланирована на 7 декабря. На орбиту космоплан выведет ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy, пуск которой состоится из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщил портал Ars Technica со ссылкой на официальных лиц.

Это достаточно неожиданная новость, отметили журналисты, ведь ранее аппарат запускали носители среднего класса Atlas V и Falcon 9. Теперь в космос его впервые отправит сверхтяжелая ракета компании SpaceX.

Новая миссия получила обозначение USSF-52 (OTV7). Что касается полезной нагрузки аппарата, то она, как и в предыдущие разы, остается в тайне. В своем заявлении Космические силы США были немногословны: лишь рассказали, что седьмая миссия X-37B будет иметь «широкий спектр испытаний и экспериментов».

«Испытания включают эксплуатацию многоразового космического самолета в новых условиях, эксперименты с новыми космическими технологиями, а также опыты с воздействием радиации на материалы, предоставленные NASA», — сообщили военные.

Что касается опытов с радиацией, вероятно, имеется в виду эксперимент Seeds-2, во время которого семена растений подвергнут воздействию агрессивной радиационной среды.

Орбитальный испытательный аппарат X-37B в капсуле с логотипом Космических сил США Источник изображения: Boeing

В Пентагоне хотят, чтобы все знали о существовании космического самолета X-37B, но военные чиновники умалчивают о деталях его миссий. Заявление Космических сил, сделанное накануне, было столь же расплывчатым и в отношении подробностей предстоящего полета.

Хотя орбитальный испытательный корабль X-37B окутан завесой тайны, о нем кое-что известно. Например, что с него могут запускать небольшие спутники, проводить на его борту опыты. Экспериментальный самолет многоразовый и полностью беспилотный. Он может быстро менять орбиты, маневрировать. Аппарат вырабатывает электроэнергию с помощью солнечной батареи и возвращается самостоятельно на Землю в самолетном режиме, приземляется на взлетно-посадочную полосу.

Справка

X-37B — разработка Boeing для американских ВВС (чуть позже проект перешел к Космическим силам США). Ранее военные чиновники признали, что существуют две машины X-37B, каждая из них летала уже несколько раз.

Длина космоплана составляет 8,9 метра, размах крыла — 4,5 метра.

В центральной части фюзеляжа X-37B находится грузовой отсек для полезной нагрузки, а также одноразовый служебный модуль, который впервые протестировали в предыдущей миссии. По-видимому, этот модуль дает дополнительные возможности для проведения экспериментов.

Испытательный корабль доставляется на орбиту внутри головного обтекателя ракет Falcon 9 или Atlas V, то есть точно так же, как любой другой спутник с полезной нагрузкой.

X-37B впервые отправили в космос в апреле 2010 года. Последний полет космоплан совершил в 2022-м: во время этой миссии беспилотный самолет провел на орбите 30 месяцев (908 дней), что стало самым продолжительным полетом X-37B на сегодня. Аппарат может работать на высотах от 200 до 750 километров, на орбитах, наклоненных к плоскости земного экватора под углом, примерно равным 55 градусам.

Слова американских военных о том, что во время седьмого полета корабль будут «испытывать в новых условиях», по-видимому, означают, что новая миссия X-37B будет выполняться на более высокой орбите, чем в предыдущие разы. Это вполне логично, поскольку аппарат запускает носитель Falcon Heavy, обладающей значительно большей грузоподъемностью, чем ракеты Falcon 9 или Atlas V, которые Пентагон использовал для прошлых запусков X-37B.

Взлетная масса беспилотного корабля составляет порядка пяти тонн (без служебного модуля). В документе о миссии USSF-52, опубликованном военными несколько лет назад, говорилось, что для седьмого пуска X-37B «потребуется грузоподъемность не менее 6,35 тонны», а сам полет должен будет проходить на «геостационарной переходной орбите» (ее высота достигает 35 тысяч километров). Это достаточно большие изменение по сравнению с прошлыми полетами военного челнока, высота которых была не более нескольких сот километров.

Однако этому документу больше пяти лет, а значит, план седьмой миссии, возможно, изменился. Военные чиновники обычно не сообщают параметры орбиты предстоящих космических полетов, но бдительные любители могут вычислить ее высоту и наклон с помощью общедоступной информации, связанной с запуском ракет, которую публикуют ближе к дате старта.

Существует множество мнений о том, что на самом деле представляет собой мини-шаттл X-37B. Особую озабоченность этот самолет вызывает у России и Китая, которые считают, что он может быть носителем аппаратов-разведчиков или даже оружия массового поражения (ОМП). В то же время выводы о том, что космоплан может нести ОМП, вряд ли имеют под собой основания, поскольку это запрещено действующими международными договорами.