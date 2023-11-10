«Туполевым» получен патент на трехдвигательный гиперзвуковой самолет

«Туполевым» получен патент на гиперзвуковой самолет

ПАО «Туполев» на днях получило патент на перспективный гиперзвуковой самолет, который, согласно патентной документации, имеет комбинированную силовую установку, включающую сразу три авиадвигателя — это пара ТРД на авиакеросине марок Т-6 и Т-8В и один, питающийся криогенным топливом, в качестве которого может использоваться СПГ или сжиженный водород.

Как уточняется, использование криогенного двигателя в составе такой установки должно обеспечить решение проблемы по нагреву планера от трения его поверхностей и набегающего потока воздуха при выполнении сверхзвуковых полетов, а ТРД на керосине, по всей видимости, используются в других полетных режимах. Если точнее, для достаточно длительного выполнения полета на сверхзвуке требуется серьезно охлаждать планер самолета, для чего поступающее из баков криотопливо первоначально будет проходить по специальным трубопроводам к самым нагревающимся в полете частям, в процессе чего оно подвергнется интенсивной газификации. Это эндотермический процесс, в ходе которого поглощается тепло, выделяемое конструкциями планера и элементами самого двигателя, после чего криогенное топливо уже в нагретом виде принимает газообразную форму и передается в камеру сгорания и его форсажную камеру для увеличения тяги.

Макс Антонов