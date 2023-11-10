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Техкульт

«Туполевым» получен патент на трехдвигательный гиперзвуковой самолет

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«Туполевым» получен патент на гиперзвуковой самолет

ПАО «Туполев» на днях получило патент на перспективный гиперзвуковой самолет, который, согласно патентной документации, имеет комбинированную силовую установку, включающую сразу три авиадвигателя — это пара ТРД на авиакеросине марок Т-6 и Т-8В и один, питающийся криогенным топливом, в качестве которого может использоваться СПГ или сжиженный водород.

Как уточняется, использование криогенного двигателя в составе такой установки должно обеспечить решение проблемы по нагреву планера от трения его поверхностей и набегающего потока воздуха при выполнении сверхзвуковых полетов, а ТРД на керосине, по всей видимости, используются в других полетных режимах. Если точнее, для достаточно длительного выполнения полета на сверхзвуке требуется серьезно охлаждать планер самолета, для чего поступающее из баков криотопливо первоначально будет проходить по специальным трубопроводам к самым нагревающимся в полете частям, в процессе чего оно подвергнется интенсивной газификации. Это эндотермический процесс, в ходе которого поглощается тепло, выделяемое конструкциями планера и элементами самого двигателя, после чего криогенное топливо уже в нагретом виде принимает газообразную форму и передается в камеру сгорания и его форсажную камеру для увеличения тяги.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Туполев
Проекты
ГЗЛА
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