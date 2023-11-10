"Ободрить население": зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении ВСУ

Полковник Ходаренок: ВСУ не смогут наступать без роста финансирования от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжат наступление в текущем и следующем году. Зачем он поделился оперативными планами, сможет ли украинская армия продолжать контрнаступление и какое вооружение ей для этого понадобится, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

"Ничего другого Зеленский придумать не смог"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году. У военных, сообщил глава государства, есть план и конкретные направления, на которых они собираются продвигаться:

«У нас есть план. У нас есть очень конкретные города, очень конкретные направления, по которым мы идем».

Вот только по этим двум предложениям заметно, что глава украинского государства в области стратегического планирования подготовлен весьма посредственно и не владеет даже терминологией.

Как Верховный главнокомандующий ВСУ, он должен в этом случае выразиться хотя бы примерно так: «Мною определен замысел предстоящей операции, поставлены соответствующие задачи войскам (силам), уточнены стратегические и операционные направления, на которых будут сосредоточены основные усилия и нанесен главный удар».

А теперь разберемся, есть ли вообще необходимость в подобных заявлениях со стороны главы украинского государства. Первое, что должны сделать Верховный главнокомандующий и Генеральный штаб при планировании очередной кампании, - достичь внезапности действий ВСУ в предстоящих наступательных действиях, скрыть деятельность своих штабов и войск, ввести противника в заблуждение относительно состава, состояния и действий ВСУ при подготовке и в ходе операций.

А недавние заявления Владимира Зеленского идут вразрез с азбукой военного искусства. Можно предположить, что президент Украины озвучил свои планы, исходя из соображений дезинформации, демонстративных действий и имитации. Иными словами, Зеленский намерен ввести руководство России и ее Вооруженных сил в заблуждение относительно своих истинных намерений. Предположим, президент Украины таким способом довел до СМИ замысел имитируемой операции.

Но и это выходит за рамки здравого смысла и элементарных правил оперативной маскировки. К разработке плана имитируемой операции привлекается строго ограниченный круг должностных лиц. Уровень секретности при отработке документов подобной операции не меньше, а даже больше, чем при планировании реальных наступательных операций. В этом случае должны быть тщательно организованы утечки информации. Противник должен безусловно поверить в подлинность полученной информации. В общем, и в этом плане действия президента Украины как-то не очень сопрягаются с действительностью.

Скорее всего, Владимир Зеленский сделал свои заявления, чтобы ободрить население Украины и вселить уверенность в личный состав ВСУ.

Способ, разумеется, не самый лучший при отсутствии реальных успехов оперативного масштаба на фронтах, но ничего другого, по-видимому, придумать президент Украины в этом случае не смог.

Что нужно для успеха

А теперь разберемся, что из вооружений, военной и специальной техники требуется ВСУ для успеха в предстоящих наступательных действиях.

Не так давно главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ необходимо следующее базовое вооружение: ракеты и снаряды, а главное - авиация, чтобы «вернуть контроль над небом». Также Залужный сказал, что требуются системы ПВО, разминирования и радиоэлектронной борьбы, дроны.

Уточним требования генерала в плане завоевания превосходства в воздухе. Выражение «вернуть контроль над небом» скорее из области политологии, нежели чем из терминологии оперативного искусства.

Прежде чем говорить о завоевании превосходства (господства) в воздухе, надо решить еще одну, не менее важную задачу - завоевать превосходство в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника. Иными словами, вначале надо выиграть битву за эфир. Без этого не будет превосходства в воздухе и успеха в предстоящих наступательных операциях. Генерал Залужный главной эту задачу не назвал, а без ее решения все остальное решительно не имеет смысла.

Чтобы завоевать превосходство в эфире, в распоряжении ВСУ должны быть эффективные средства радио- и радиотехнической разведки (в том числе и космические) и средства радиоэлектронной борьбы. К примеру, самолеты РТР типа RC-135, самолеты - постановщики помех как из зон барражирования, так и специализированные самолеты РЭБ, действующие в боевых порядках ударной авиации, полки и батальоны РЭБ типа Н и С (Н - работающие «по земле», С - по авиации противника).

Словом, в составе оперативно-стратегического объединения, выделенного для проведения наступательной операции, должно быть несколько сотен (даже тысяч) самых современных комплексов и станций помех (в том числе вертолетов и специализированных самолетов).

Подобный комплект вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины могут передать только Соединенные Штаты, поскольку в настоящее время в ВСУ имеется самолетов РТР - ни одного, специализированных самолетов РЭБ - ни одного, современных вертолетов РЭБ - ни одного.

Но в вопросе передачи подобного вооружения есть два существенных обстоятельства - во-первых, цена, во-вторых, чувствительные технологии. Подобная техника стоит весьма и весьма дорого и, самое главное, в ходе боевых действий возможна утрата чувствительных технологий. Обратим внимание: среди пакетов военной помощи, переданных Украине за последнее время, вопросы поставки подобной техники даже не просматривались. А без всего этого говорить об успехе в войнах XXI-го века как-то не приходится.

С решения именно этого вопроса начинается, по выражению генерала Залужного, «возвращение контроля над небом».

Зеленский считает, что положение дел существенно поправится с началом поставки ВСУ многофункциональных истребителей F-16. Отчасти это так, но вопрос тут заключается отнюдь не в истребителях, а в их количестве.

Украине требуется не менее нескольких сотен подобных боевых машин (а их наверняка поставят на первых порах не более нескольких десятков). Но опять-таки - истребитель в ВВС является только вершиной айсберга. Завоевание господства в воздухе может быть обеспечено только комплексными действиями систем радиолокационной разведки, автоматизированного управления, самолетов ДРЛО и У (дальнего радиолокационного обнаружения и управления), самолетов-целеуказателей, работающих по земле (типа E-8). Иными словами, победа обеспечивается только действиями системы, а никак не ее отдельных структурных элементов.

Без комплексного и системного решения всех вышеперечисленных вопросов очередной «контрнаступ» ВСУ выльется разве что в затяжные и кровопролитные бои за Работино, Клещеевку и Курдюмовку.

Пока же представляется крайне сомнительным, чтобы США увеличили финансирование ВСУ на порядок, а то и на два больше, чем это осуществляется в настоящее время. А дешевле не получится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок