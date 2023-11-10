СМИ: Россия вышла из ДОВСЕ, Британия в панике

Express: Россия после выхода из ДОВСЕ может перевооружиться

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) говорит о том, что РФ сможет значительно перевооружиться и оснастить свои войска большим количеством новой военной техники, пишет британская Express.

"Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва договора времен холодной войны", – приводит издание слова эксперта в области национальной безопасности Уильяма Фрира.

По словам эксперта, выход России из соглашения является символическим шагом, который указывает на наличие напряженности в отношениях Москвы и НАТО. Он призвал Запад не позволять России "заставать себя врасплох", "тщательно следить" за тем, как РФ наращивает военную мощь, а также увеличивать собственные расходы на оборону, пишет издание.

В ночь на 7 ноября официально завершилась процедура выхода России из ДОВСЕ. Как сообщили в МИД РФ, документ "окончательно ушел в историю" для Москвы.

Радио Sputnik также рассказало о реакции Кремля на приостановку участия США и НАТО в ДОВСЕ.