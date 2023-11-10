Войти
РИА Новости

СМИ: Россия вышла из ДОВСЕ, Британия в панике

362
0
0
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ. Архивное фото
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Express: Россия после выхода из ДОВСЕ может перевооружиться

МОСКВА, 9 ноября/ Радио Sputnik. Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) говорит о том, что РФ сможет значительно перевооружиться и оснастить свои войска большим количеством новой военной техники, пишет британская Express.

"Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва договора времен холодной войны", – приводит издание слова эксперта в области национальной безопасности Уильяма Фрира.

По словам эксперта, выход России из соглашения является символическим шагом, который указывает на наличие напряженности в отношениях Москвы и НАТО. Он призвал Запад не позволять России "заставать себя врасплох", "тщательно следить" за тем, как РФ наращивает военную мощь, а также увеличивать собственные расходы на оборону, пишет издание.

В ночь на 7 ноября официально завершилась процедура выхода России из ДОВСЕ. Как сообщили в МИД РФ, документ "окончательно ушел в историю" для Москвы.

Радио Sputnik также рассказало о реакции Кремля на приостановку участия США и НАТО в ДОВСЕ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
ДОВСЕ
Похожие новости
01.09.2020
Двадцать девять лет безопасности и обороны Украины: от наследия СССР до НАТО (Defense Express, Украина)
06.06.2012
США за модернизацию методов контроля за вооружениями в Европе
28.11.2011
Лондон отказался предоставлять Москве информацию о вооружениях
25.11.2011
Планы не меняются
10.09.2007
Совет Госдумы рассмотрит законопроект о приостановлении ДОВСЕ
03.05.2007
Позиция по ДОВСЕ, оглашенная президентом, обоснованна и естественна - Сергей Иванов
28.04.2007
Россия может наложить мораторий на ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 08:44
  • 56642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.11 07:40
  • 0
О позиционном тупике на б. Украине
  • 10.11 05:19
  • 1
Локатор на дроне и локатор против дронов
  • 10.11 03:46
  • 5
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 10.11 02:34
  • 1
УВЗ изготовил первую в современной истории партию крытых вагонов для военных
  • 10.11 00:39
  • 1
Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году
  • 09.11 22:13
  • 248
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 09.11 17:20
  • 0
Как диванные эксперты в лице Военной хроники обманывают наивных читателей
  • 09.11 16:47
  • 2
США заявили, что Запад изучает возможные способы компенсаций Украине за счет активов РФ
  • 09.11 16:31
  • 0
В пятницу министерство обороны Польши анонсировало формирование новой польской дивизии
  • 09.11 16:17
  • 2
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
  • 09.11 14:49
  • 1
БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском
  • 09.11 07:19
  • 3
Rheinmetall вскоре начнет поставки Киеву 100 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов
  • 09.11 00:55
  • 1
Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
  • 09.11 00:40
  • 1
Посольство РФ: США придется взять ответственность за жертвы атак ВСУ американским оружием